Амалия Сухан рассказала, как она строит музыкальную карьеру в двух странах
"Нравится передвигаться по разным странам и ездить в Москву". Представитель Беларуси на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение"Амалия Сухан рассказала, где проще строить карьеру в музыке - в Беларуси или в России. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Амалия, часто бывающая в Москве с концертами, высоко ценит возможность строить карьеру в обеих странах. "Конечно, мне нравится, что есть такая возможность приезжать сюда, строить какую-то карьеру и здесь, и в Беларуси. Конечно, это вызывает положительные эмоции", - отметила певица.
Особые чувства у артистки вызывают российские зрители, которые, по ее словам, всегда встречают ее с огромной добротой и гостеприимством. "От этого становится приятно, и появляется желание приезжать сюда все больше и больше", - призналась Амалия.
На вопрос о том, почему она решила посвятить жизнь именно музыке, а не выбрать другую профессию, певица ответила просто и искренне: "Наверное, потому что на данный момент музыка - это то, чем я живу. Без музыки жить мне сложно. Мне надо постоянно какое-то такое движение, именно музыкальное, жить с музыкой, петь, дарить людям эмоции".
Особое внимание артистка уделила воспоминаниям о завоевании Гран-при на "Славянском базаре в Витебске". Амалия подчеркнула, что победа была общей заслугой огромной команды и единственной целью, которую они себе ставили. "Мы шли только за победой. И никакой другой исход событий мы вообще не рассматривали", - заявила она.
Вручение награды из рук Президента Беларуси стало для певицы мощным стимулом двигаться дальше. "Это мотивировало только к тому, чтобы идти дальше. Как и Президент сказал, что надеется, что я не остановлюсь на достигнутом. Сейчас я продолжаю и вот уже представляю страну на другом масштабном международном конкурсе", - поделилась Амалия Сухан.
Юная звезда продолжает свой уверенный путь на сцене, радуя поклонников в разных странах.