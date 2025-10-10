Амалия Сухан рассказала, как она строит музыкальную карьеру в двух странах

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c443cc-e2a9-4871-9058-8368b43c35b0/conversions/2537cb99-c2da-4d90-9af0-cba11fee290f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c443cc-e2a9-4871-9058-8368b43c35b0/conversions/2537cb99-c2da-4d90-9af0-cba11fee290f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c443cc-e2a9-4871-9058-8368b43c35b0/conversions/2537cb99-c2da-4d90-9af0-cba11fee290f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9c443cc-e2a9-4871-9058-8368b43c35b0/conversions/2537cb99-c2da-4d90-9af0-cba11fee290f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

"Нравится передвигаться по разным странам и ездить в Москву". Представитель Беларуси на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение"Амалия Сухан рассказала, где проще строить карьеру в музыке - в Беларуси или в России. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Амалия, часто бывающая в Москве с концертами, высоко ценит возможность строить карьеру в обеих странах. "Конечно, мне нравится, что есть такая возможность приезжать сюда, строить какую-то карьеру и здесь, и в Беларуси. Конечно, это вызывает положительные эмоции", - отметила певица.

Особые чувства у артистки вызывают российские зрители, которые, по ее словам, всегда встречают ее с огромной добротой и гостеприимством. "От этого становится приятно, и появляется желание приезжать сюда все больше и больше", - призналась Амалия.

На вопрос о том, почему она решила посвятить жизнь именно музыке, а не выбрать другую профессию, певица ответила просто и искренне: "Наверное, потому что на данный момент музыка - это то, чем я живу. Без музыки жить мне сложно. Мне надо постоянно какое-то такое движение, именно музыкальное, жить с музыкой, петь, дарить людям эмоции".

Особое внимание артистка уделила воспоминаниям о завоевании Гран-при на "Славянском базаре в Витебске". Амалия подчеркнула, что победа была общей заслугой огромной команды и единственной целью, которую они себе ставили. "Мы шли только за победой. И никакой другой исход событий мы вообще не рассматривали", - заявила она.

Вручение награды из рук Президента Беларуси стало для певицы мощным стимулом двигаться дальше. "Это мотивировало только к тому, чтобы идти дальше. Как и Президент сказал, что надеется, что я не остановлюсь на достигнутом. Сейчас я продолжаю и вот уже представляю страну на другом масштабном международном конкурсе", - поделилась Амалия Сухан.