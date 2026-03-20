Американцы платят за войну - рост цен на топливо и продукты ударил по карману граждан США

Начало боевых действий на территории Ирана вызвало серьезный раскол внутри Республиканской партии США. Монолитность, казавшаяся незыблемой после победы Дональда Трампа, дала трещину. Американский политолог Стив Самарин в "Актуальном интервью" рассказал о борьбе двух фракций, влиянии неоконсерваторов и о том, как война на Ближнем Востоке уже бьет по карману простых американцев.

Традиционно Республиканская партия фокусировалась на внутренних проблемах страны. Это было основой движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), которое привело Трампа в Белый дом. "Большая часть Республиканской партии традиционно придерживается мнения, что мы должны фокусироваться на наших внутренних проблемах и уделять меньше внимания решению вопросов за рубежом. Движение MAGA категорически против вмешательства в дела иностранных государств, тем более силового решения вопросов", - пояснил американский политолог.

Однако события 28 февраля (начало ударов по Ирану) нарушили этот баланс. "У нас есть группа неоконсерваторов, которых мы называем неоконами. Эта группа достаточно влиятельная, хотя и не такая, как была при Джордже Буше (младшем). К сожалению, именно они были инициаторами этого безумия, которое приведет мир к серьезному экономическому кризису. А политический кризис у нас уже налицо", - констатировал Стив Самарин.

Неоконсерваторы, по словам эксперта, - это уже рудимент, отживающий свое. Их популярность внутри партии и среди избирателей не так высока, как прежде. "Мы надеемся, что они все же уйдут, особенно учитывая то, что они натворили. Это не прибавляет им популярности. Многие в республиканской партии это понимают и доводят до сведения своего электората, что это не политика всей партии, а мнение небольшой группы людей, которые живут еще концепциями холодной войны", - рассказал политолог.

Простые американцы уже ощутили последствия ближневосточного конфликта на собственном кошельке. И эти ощущения не из приятных. "Поскольку цены на топливо выросли и очень серьезно, то каждый американец, заправляя свой автомобиль, это ощущает на себе. Вся наша логистика завязана на автоперевозках, поэтому каждый американец почувствует повышение цен. Они и так очень высокие, будут еще выше", - предупредил Стив Самарин.

Главная проблема - война не закончится быстро. "Он не закончится ни за день, ни за два, ни за несколько недель. Скорее всего, он продлится очень долго и вообще может иметь катастрофические последствия", - прогнозировал политолог.