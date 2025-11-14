Аналитик Гриц рассказал, что такое мобилизационная экономика и какие лидеры ее реализуют

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил на совещаниях, что нужно ставить экономику страны на мобилизационные "рельсы". Это вызывает у некоторых пользователей в интернете ассоциации с тратами на ВПК, что повлекло за собой миф о том, что Беларусь развивает военную экономику. Но в чем все-таки разница между мобилизационной и военной экономикой, рассказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

Как отметил эксперт, не стоит путать мобилизационную и военную экономику. Это разные понятия. Под мобилизацией в белорусской экономике имеется в виду мобилизация ресурсов в целом. Он уточнил, что и в интернете, есть понятие мобилизационной экономики. "Это осознание ситуации, угроз, которые есть, и несение ответственности за какие-то действия. Происходит мобилизация ресурсов, каждый работает на своем месте, эффективно расходуются бюджетные ресурсы субъектами хозяйствования, средства направляются на более актуальные проблемы", - обозначил аналитик.

Президент постоянно подчеркивает, что надо повысить ответственность каждого на своем месте. Это касается и чиновников, и рабочих, и любого гражданина Республики Беларусь. Георгий Гриц