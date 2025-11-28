"Организация, которая вначале создавалась как некая рамочная структура, которая должна была действовать только при явной внешней угрозе, теперь стала такой многоплановой, многофункциональной организацией, которая решает любые задачи, связанные с безопасностью каждой страны. Эти задачи могут быть военного, экономического, финансового и социального характера. Организация уже становится неким регулятором баланса сил, которые складываются вокруг наших государств. И это приносит результаты, потому что, если бы так этот механизм не заработал, не стал бы он более действенным и результативным, то, я думаю, последствия тех атак, которые предпринимает против наших государств коллективный Запад, были бы более результативны".