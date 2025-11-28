3.71 BYN
Аналитик Леонков: ОДКБ усиливает защиту от внешних атак и гибридного воздействия
На фоне растущего давления извне и все более сложных вызовов безопасности роль ОДКБ заметно изменилась. Фактически организация становится новым регулятором баланса сил в регионе, усиливая защиту государств-участников от внешних атак и гибридного воздействия.
Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):
"Организация, которая вначале создавалась как некая рамочная структура, которая должна была действовать только при явной внешней угрозе, теперь стала такой многоплановой, многофункциональной организацией, которая решает любые задачи, связанные с безопасностью каждой страны. Эти задачи могут быть военного, экономического, финансового и социального характера. Организация уже становится неким регулятором баланса сил, которые складываются вокруг наших государств. И это приносит результаты, потому что, если бы так этот механизм не заработал, не стал бы он более действенным и результативным, то, я думаю, последствия тех атак, которые предпринимает против наших государств коллективный Запад, были бы более результативны".