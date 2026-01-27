Андрей Богодель рассказал о планах НАТО по блокаде Калининграда и описал возможный сценарий

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5b4693-fcea-4a85-9d7b-f1546610f33a/conversions/a2fb013e-2133-44e7-970d-caf8dec566ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5b4693-fcea-4a85-9d7b-f1546610f33a/conversions/a2fb013e-2133-44e7-970d-caf8dec566ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5b4693-fcea-4a85-9d7b-f1546610f33a/conversions/a2fb013e-2133-44e7-970d-caf8dec566ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba5b4693-fcea-4a85-9d7b-f1546610f33a/conversions/a2fb013e-2133-44e7-970d-caf8dec566ed-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Заявления бывшего замглавы МИД Литвы о планах блокады Калининграда являются отражением реальных военных приготовлений НАТО вблизи российских и белорусских границ. По мнению замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрея Богоделя, альянс создает новую инфраструктуру и наращивает активность, чтобы в случае провокации изолировать российский эксклав, представив виновной саму Россию. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Все слова абсолютно связаны с теми действиями, которые сегодня проводит Североатлантический альянс", - заявил Андрей Богодель. Он отметил, что на протяжении последних лет ведется масштабное создание и совершенствование военной инфраструктуры: "Вся инфраструктура, которую НАТО создает, располагается вблизи нашей границы. С одной стороны, вблизи Калининграда, с другой - прямо вдоль Гродненской области". Также он подчеркнул, что близи наших границ и в области Сувалкского коридора располагается и создается большое количество полигонов.

"Там же, между прочим, проходит и "Балтийская линия обороны", и "Восточный щит". Даже, в принципе, Прибалтика вместе с Польшей вышли из Оттавской конвенции, которая запрещала им изготавливать противопехотные мины. И сегодня они уже с такой чистой совестью говорят, что в случае чего абсолютно всю приграничную линию они заминируют", - добавил эксперт.

"Они все почему-то тащат ближе к Калининграду, к нам", - отметил эксперт, говоря об интенсивности боевой подготовки альянса в регионе. По его мнению, это делается с двумя целями: подготовить собственные военные силы и "посмотреть, а какой же боевой порог, насколько Россия готова будет рвать жилы именно за Калининградскую область?"