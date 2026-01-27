3.74 BYN
Андрей Богодель рассказал о планах НАТО по блокаде Калининграда и описал возможный сценарий
Заявления бывшего замглавы МИД Литвы о планах блокады Калининграда являются отражением реальных военных приготовлений НАТО вблизи российских и белорусских границ. По мнению замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрея Богоделя, альянс создает новую инфраструктуру и наращивает активность, чтобы в случае провокации изолировать российский эксклав, представив виновной саму Россию. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Все слова абсолютно связаны с теми действиями, которые сегодня проводит Североатлантический альянс", - заявил Андрей Богодель. Он отметил, что на протяжении последних лет ведется масштабное создание и совершенствование военной инфраструктуры: "Вся инфраструктура, которую НАТО создает, располагается вблизи нашей границы. С одной стороны, вблизи Калининграда, с другой - прямо вдоль Гродненской области". Также он подчеркнул, что близи наших границ и в области Сувалкского коридора располагается и создается большое количество полигонов.
"Там же, между прочим, проходит и "Балтийская линия обороны", и "Восточный щит". Даже, в принципе, Прибалтика вместе с Польшей вышли из Оттавской конвенции, которая запрещала им изготавливать противопехотные мины. И сегодня они уже с такой чистой совестью говорят, что в случае чего абсолютно всю приграничную линию они заминируют", - добавил эксперт.
"Они все почему-то тащат ближе к Калининграду, к нам", - отметил эксперт, говоря об интенсивности боевой подготовки альянса в регионе. По его мнению, это делается с двумя целями: подготовить собственные военные силы и "посмотреть, а какой же боевой порог, насколько Россия готова будет рвать жилы именно за Калининградскую область?"
При этом эксперт считает, что прямой конфронтации НАТО будет избегать. "Они явно не пойдут на прямую конфронтацию. Они сделают так, что виновата будет Россия в этой блокаде". В качестве возможного сценария он описал провокацию с затоплением старого танкера или другие инциденты, которые позволят под предлогом "карантина", "контртеррористических мероприятий" перекрыть сухопутные, морские и воздушные пути сообщения с Калининградом.