Министерству спорта и туризма Беларуси - 30 лет
10 ноября 30 лет назад указом Президента Беларуси было создано Министерство спорта и туризма. Именно с этого дня спортивная отрасль, взяв за основу лучшее из советских традиций, стала бурно развиваться: появилась новая инфраструктура, а также проведена реконструкция построенной ранее.
Также это и первые олимпийские успехи молодой страны, первая Олимпиада под национальным флагом. Ряд знаковых международных спортивных состязаний, но самое главное достижение за 30 лет - масса ярких побед белорусских атлетов и поводы гордиться своей страной.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
"За последние 30 лет было возведено огромное количество ледовых дворцов, футбольных манежей, спортивных площадок. Это говорит о любви человека к спорту. Нет человека в стране, который сделал больше для спорта, чем глава нашего государства".
10 ноября в эфире "Первого информационного" смотрите специальный репортаж, в котором авторская группа остановилась на самых ярких и знаковых моментах развития всей спортивной отрасли страны, с первых важных шагов. Также вы узнаете, что спорт мог утратить динамику своего развития, если бы не волевое решение главы государства в середине 1990-х.