Министерству спорта и туризма Беларуси - 30 лет

10 ноября 30 лет назад указом Президента Беларуси было создано Министерство спорта и туризма. Именно с этого дня спортивная отрасль, взяв за основу лучшее из советских традиций, стала бурно развиваться: появилась новая инфраструктура, а также проведена реконструкция построенной ранее.

Также это и первые олимпийские успехи молодой страны, первая Олимпиада под национальным флагом. Ряд знаковых международных спортивных состязаний, но самое главное достижение за 30 лет - масса ярких побед белорусских атлетов и поводы гордиться своей страной.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"За последние 30 лет было возведено огромное количество ледовых дворцов, футбольных манежей, спортивных площадок. Это говорит о любви человека к спорту. Нет человека в стране, который сделал больше для спорта, чем глава нашего государства".