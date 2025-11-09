3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Объемы экспорта белорусского продовольствия в Африку выросли втрое за последние 5 лет
Беларусь за последние 5 лет значительно нарастила экспорт продовольствия в Африку - объемы выросли втрое. Белорусские продукты успешно реализуются в 24 странах африканского континента.
Основа поставок - мясная и молочная продукция. Также отмечается существенный рост объемов экспорта детского питания.
Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"В каждой из стран разный потенциал и разные товарные позиции, по которым белорусская продукция может занять свою нишу. Например, в одной из стран Африки пользуется спросом и есть потребность в поставках такой продукции, как мясная, например, мясо птицы. В какой-то из стран пользуются спросом сухие молочные продукты. Развиваем и новые товарные позиции, например, детское питание следуя тенденциям. Понимаем, что в данных странах необходимо детское питание, упакованное в жестяную банку".
В свою очередь, Беларусь закупает у стран Африки фрукты, овощи, кофе и какао. В перспективе с южными партнерами планируется реализовать совместные проекты по строительству объектов агропромышленной инфраструктуры.