Лукашенко поздравил Президента Лаоса с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Вас знают как выдающегося государственного и партийного деятеля, настоящего патриота своей родины, который отдает все силы ради развития Лаоса, укрепления его роли и авторитета в регионе и мире, улучшения жизни граждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает встречу с Тхонглуном Сисулитом в Казани на полях саммита БРИКС в 2024 году и ждет его с визитом в гостеприимную Беларусь для обсуждения вопросов по практической реализации договоренностей и определения новых возможностей для раскрытия имеющегося потенциала белорусско-лаосских отношений.