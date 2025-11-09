3.68 BYN
Лукашенко поздравил Президента Лаоса с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Вас знают как выдающегося государственного и партийного деятеля, настоящего патриота своей родины, который отдает все силы ради развития Лаоса, укрепления его роли и авторитета в регионе и мире, улучшения жизни граждан", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает встречу с Тхонглуном Сисулитом в Казани на полях саммита БРИКС в 2024 году и ждет его с визитом в гостеприимную Беларусь для обсуждения вопросов по практической реализации договоренностей и определения новых возможностей для раскрытия имеющегося потенциала белорусско-лаосских отношений.
Президент пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни для дальнейших достижений на благо народа Лаоса.