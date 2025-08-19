3.70 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Андрейчик пояснил, почему назрели изменения в туристической сфере
Почему назрела необходимость передачи функций регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму, попросили пояснить замминистра спорта и туризма Беларуси Олега Андрейчика.
"Мы двигаемся вперед, динамично развивается сфера гостеприимства нашей страны, достаточно серьезные результаты достигнуты. Экспорт туристических услуг за I полугодие этого года составил 139 % к уровню прошлого аналогичного периода. Если в денежном эквиваленте, это 162 млн долларов США", - рассказал он.
Замминистра отметил, что в туризме новые ориентиры на сотрудничество со странами дальней дуги. За I полугодие рост около 60 % к уровню прошлого года. "Сфера туристическая такая динамичная, реагирует на различные изменения внешней и внутренней среды. Поэтому и решения были приняты в первую очередь для того, чтобы мы активно смогли развивать именно экономический вектор", - пояснил он.
Олег Андрейчик:
"Сегодня вклад туризма в экономику за 2024 год в общем объеме составляет порядка 2,5 %. Конечно, мы понимаем, что сегодня помимо социальной направленности туризма, экономические механизмы более активно должны включаться".
По его словам, в Российской Федерации туризм находится в сфере деятельности Министерства экономического развития, как и во многих других странах.
Замминистра рассказал, что в системе Министерства спорта и туризма существовали Департамент по туризму и Национальное агентство по туризму. "Сейчас эти структуры будут объединены под брендом Национального агентства по туризму. Туристическая сфера напрямую будет в подчинении правительства нашей страны. Это позволит оперативно решать многие задачи. Координирующая роль на республиканском уровне будет за Министерством экономики Беларуси. Это тоже очень важно с точки зрения привлечения инвесторов, разработки различных мер по преференциям для туризма", - пояснил чиновник.
Вторая составляющая этой системы - это региональная, отметил Олег Андрейчик. "Сегодня регионы решают многое. На местах важно выстроить четкую и понятную систему управления туризмом, - подчеркнул он. - На сегодняшний день вопросами регулирования туризма на местах занимаются сектора управления спортом и туризмом с небольшим составом работников. Допустим, в 45 регионах у нас за эти вопросы отвечает всего лишь 1 специалист. Маловато для решения глобальных задач. А уже в структурных подразделениях Министерства экономики есть комитеты, отделы управления экономикой, они присутствуют сегодня в каждом районе в гораздо большем составе, существует больше рычагов взаимодействия с бизнесом. Поэтому однозначно это будет плюс и движение вперед".