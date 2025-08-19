Андрейчик пояснил, почему назрели изменения в туристической сфере

Почему назрела необходимость передачи функций регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму, попросили пояснить замминистра спорта и туризма Беларуси Олега Андрейчика.

"Мы двигаемся вперед, динамично развивается сфера гостеприимства нашей страны, достаточно серьезные результаты достигнуты. Экспорт туристических услуг за I полугодие этого года составил 139 % к уровню прошлого аналогичного периода. Если в денежном эквиваленте, это 162 млн долларов США", - рассказал он.

Замминистра отметил, что в туризме новые ориентиры на сотрудничество со странами дальней дуги. За I полугодие рост около 60 % к уровню прошлого года. "Сфера туристическая такая динамичная, реагирует на различные изменения внешней и внутренней среды. Поэтому и решения были приняты в первую очередь для того, чтобы мы активно смогли развивать именно экономический вектор", - пояснил он.

Олег Андрейчик, амминистра спорта и туризма Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d31666eb-b55e-44f9-a610-cb9c318ccfad/conversions/2a3a57da-f513-4ffe-9c57-6b35c0f638bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d31666eb-b55e-44f9-a610-cb9c318ccfad/conversions/2a3a57da-f513-4ffe-9c57-6b35c0f638bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d31666eb-b55e-44f9-a610-cb9c318ccfad/conversions/2a3a57da-f513-4ffe-9c57-6b35c0f638bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d31666eb-b55e-44f9-a610-cb9c318ccfad/conversions/2a3a57da-f513-4ffe-9c57-6b35c0f638bb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Андрейчик:

"Сегодня вклад туризма в экономику за 2024 год в общем объеме составляет порядка 2,5 %. Конечно, мы понимаем, что сегодня помимо социальной направленности туризма, экономические механизмы более активно должны включаться".

По его словам, в Российской Федерации туризм находится в сфере деятельности Министерства экономического развития, как и во многих других странах.

Замминистра рассказал, что в системе Министерства спорта и туризма существовали Департамент по туризму и Национальное агентство по туризму. "Сейчас эти структуры будут объединены под брендом Национального агентства по туризму. Туристическая сфера напрямую будет в подчинении правительства нашей страны. Это позволит оперативно решать многие задачи. Координирующая роль на республиканском уровне будет за Министерством экономики Беларуси. Это тоже очень важно с точки зрения привлечения инвесторов, разработки различных мер по преференциям для туризма", - пояснил чиновник.