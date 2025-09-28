3.64 BYN
Анпилогов: Сейчас без науки, без свободного поиска невозможно дальше двигать атомную отрасль
Развитие атомной индустрии в мире затрагивает 2 важных аспекта: безопасность и обеспечение равного доступа к технологиям для всех. Россия сегодня хоть и реализует 39 проектов в 11 странах (это вдобавок к сотне построенных объектов), не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений. Напротив помогает создать собственную атомную отрасль в национальных экономиках, способствуя в том числе в подготовке кадров.
О ключевых направлениях энергетического сотрудничества Минска и Москвы поговорим с российским политологом, экспертом в области атомной энергетики Алексеем Анпилоговым.
Между Россией и Беларусью существует сейчас достаточно полная кооперация, в том числе и в атомной отрасли, считает эксперт. "Для того чтобы выпускать сложные, особенно габаритные какие-то агрегаты для атомной энергетики, нужно построить было огромное производство. И так исторически сложилось, что эти заводы оказались в Российской Федерации после распада Советского Союза, но тем не менее у Беларуси осталось большое количество компетенций, большое количество машиностроительных мощностей, которые можно легко интегрировать в единый атомный цикл, в цикл производства оборудования, изготовления различной оснастки. И я думаю, что именно такого рода проекты могут двигать вперед сотрудничество в атомной отрасли", - считает Алексей Анпилогов.
По его словам, в атомной отрасли секретная военная часть, гражданское атомное машиностроение не настолько секретно, там есть масса ноу-хау, которые не хочется отдавать в первые попавшиеся руки. "Но с Беларусью совершенно другой уровень сотрудничества", - подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что общая научная школа, которая создавала атомный проект в Советском Союзе, оказалась в разных странах. "Я прекрасно понимаю, допустим, какой огромный кусок в свое время был оставлен в Украине, откуда это все пришлось потом буквально вывозить - людей, умы, потому что там все находилась в загоне, - напомнил он. - В случае с Беларусью здесь совершенно другой подход. Есть подход сотрудничества, есть подход открытости в первую очередь научных исследований".
Алексей Анпилогов:
"Сейчас без науки, сейчас без какого-то свободного поиска невозможно дальше двигать атомную отрасль. Она сейчас уже во многом исчерпала тот первый период бури и натиска, когда все быстро можно было сделать. Сейчас каждый следующий шаг вперед - это огромный объем исследований, потому что мы все больше и больше входим в ту неизведанную часть, которой не занимались в XX веке и сейчас".
"Все инновационные проекты Росатома нуждаются как раз в максимально широком международном сотрудничестве", - уверен он.