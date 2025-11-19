Антон Кулисевич назвал залог успешного развития сельского хозяйства в Беларуси

11 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо поддерживать фермы, АПК вне зависимости от формы собственности - частная она или государственная.

Какая нужна поддержка фермерам и какая уже осуществляется, чтобы результаты не просто улучшать, но и комфортно работать и показывать хорошие цифры. На этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Антон Кулисевич.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство - это бизнес, а для него важны одинаковые условия для всех, чтобы они не менялись каждый год (чтобы человек мог просчитать, что будет через год-два).

Антон Кулисевич

"Неважно - ты фермер, предприниматель или директор совхоза, но когда нужно прийти в банк, необходимо предоставить одинаковый комплект документов, чтобы убедить и защитить свой бизнес-проект. Если у тебя это получилось, то выдается кредит на одинаковых условиях. Это самое главное", - считает Антон Кулисевич.

Он уверен, что сельское хозяйство потому и развивается в Беларуси, что в стране созданы условия для его полноценного развития, в том числе разработано очень много специальных программ, но самое главное, на что обратил внимание собеседник, в Республике Беларусь созданы одинаковые условия для развития бизнеса.