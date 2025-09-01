Артист Александр Олешко о белорусской публике: "Меня принимают невероятно тепло и радушно"

Народный артист России Александр Олешко посетил Белтелерадиокомпанию, где дал эксклюзивное интервью для программы "Актуальное интервью".

В беседе артист рассказал о том, какие впечатления произвела на него белорусская публика во время тура с популярным российско-белорусским проектом "Кинотеатр "Александрия" и рассуждал о важности корней.

Первое, что отметил Александр Олешко - это невероятно теплый прием со стороны белорусской публики. Для него зритель - это не безликая масса, а соучастник его творчества.

"Белорусы принимают меня очень тепло и радушно. Я за простого зрителя, кто видит во мне сбывшуюся мечту, которую я сам распланировал в своем детстве и приложил усилия для того, чтобы добраться до нее, - признался артист. - Поэтому, когда я встречаю людей, и они что-то тебе говорят или просят сфотографироваться, это значит, зритель понимает, что я его не обманываю и не придумываю себя".

По его словам, в отличие от некоторых "перемудренных" коллег, за чьим образом не видно человека, он старается сохранять в себе весь спектр нормальных человеческих качеств и эмоций.

Проект "Кинотеатр "Александрия" является белорусско-российским, и для Александра Олешко это имеет особое, глубоко личное значение. Артист, родившийся в СССР, с болью говорит о современных границах между братскими народами.

"Мне до сих пор трудно это внутренне принять, что мы разделены какими-то границами. Раньше это был наш большой общий дом. И я себя не могу переделать. Внутри себя я гражданин Советского Союза. И у меня мою родину отняли, не спросив, поэтому для меня это очень важно - принимать участие в таком проекте", - заявил народный артист.

Каждый раз, приезжая с концертами в новый город, Александр Олешко соблюдает важную для себя традицию - он знакомится с его историей и культурой.

"Если есть какие-то памятники, я всегда возлагаю цветы. Это невозможно пропустить", - подчеркнул он.

Эта привычка тесно связана с его глубоким убеждением в важности связи человека со своей землей и своими корнями: "Я все-таки за то, чтобы человек был верен своей земле, своим корням, своему дому и своим родителям. Куда-то отправляясь, человек должен обязательно вернуться, потому что где родился, там и пригодился".

Артист критически отнесся к идее кардинальной смены жизни в поисках "лучшей доли", заметив, что часто люди, уехавшие, лишь делают вид, что им хорошо: " Я наблюдал судьбы людей, которые решили очень кардинально изменить свою жизнь и уехали из своей родной страны. Через какое-то время я встречаюсь с этими людьми и понимаю, что они делают вид, что им лучше, а лучше им не стало".