Ашманов: Европа - это цифровая колония США

"Закон у европейцев, несмотря на то, что это довольно враждебное новообразование, очень хороший, продуманный, и он отражает ситуацию, характерную для Европы. У них нет своих суперпопулярных цифровых сервисов, у них и социальные сети американские, и поисковик американский, и видеохостинг американский, и сейчас искусственный интеллект тоже американский. Это сложилось по многим причинам. В 90-х годах в Европе все это было, но все заглохло и завалилось. В первую очередь, из-за открытости границ и из-за того, что в Кремниевой долине платят втрое больше, предлагают опционы. То есть США высосали все кадры, всех, кто хоть чем-то занимался подобным. Ну и сам механизм. Инновации в Кремниевой долине, такой уникальной, где можно заработать, можно привлечь много денег и заработать много денег, он, конечно, вытащил эти кадры и стартапы из Европы. Европа - цифровая колония США, там свободно гуляют западные цифровые гиганты, и они вынуждены их ограничивать".