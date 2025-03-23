Авдонин: Инаугурация - важный элемент государственности и будущего страны

Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. По словам эксперта, ключевые посылы и обязательства, взятые на себя Президентом во время церемонии, всегда реализуются.

"Сейчас, конечно же, для белорусского народа предстоящая инаугурация носит крайне важное значение, потому что Президент таким образом вновь берет на себя обязательства по дальнейшему развитию государства. Мы все понимаем, в какой ситуации сейчас находится наш регион. Восточную Европу раскачивают, пытаются установить контроль над этим регионом. И Беларусь, благодаря нашему Президенту, благодаря его политической воле, сохраняет суверенитет, независимость и развивается дальше", - отметил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.