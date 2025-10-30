Авдонин: Общество "Знание" готово вести идеологическую борьбу за белорусское общество

В Минске состоялся Республиканский съезд общества "Знание". Выражение о том, что знание - сила, не поддается сегодня никаким сомнениям. В Беларуси знание на вес золота, и так было всегда.

В идеологической директиве Президента общество "Знание" определено как один из субъектов проведения идеологической политики и, пожалуй, одно из ключевых направлений - непосредственная работа с людьми, просветительские акции, лекционная работа.

За последние 5 лет общество "Знание" стало основателем одних из самых известных мероприятий в стране: марафоны "Беларусь адзіная", "В режиме правды", "Марафон единства", а еще, как отмечают сами члены правления, задали моду на диалоговые площадки.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Не все нас устраивает. Нельзя говорить, что мы не видим те недостатки, которые существуют. Например, при проведении информационной работы в трудовых коллективах, те же диалоговые площадки, количество их зачастую зашкаливает. Может быть, надо меньше проводить, но с большим качеством организации этой работы. Как? Выстраивая свою деятельность в частных трудовых коллективах. А мы знаем, что идеологическая работа сейчас охватывает организация всех форм собственности. Вопросов много".

Институция с советской историей сегодня активно трансформируется, отвечая на все вызовы времени. По сути, фабрика мысли для народа. Лекторы общества "Знание" узнаваемы, а с искусственным интеллектом и вовсе на "ты". В съезде приняли участие более 180 делегатов из всех регионов Беларуси, чтобы определить новые задачи и определиться с новым руководителем общества.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Мы готовы самым главным оружием общества "Знание" (а это живое, правдивое и страстное слово) вести идеологическую борьбу за белорусское общество, чтобы оно развивалось спокойно, ровно, несмотря на все противоборства в информационно-идеологическом поле. Мы отстоим свою независимость, суверенитет. Обеспечим дальнейшее развитие нашей страны".

Вспомнили сегодня и о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко так же был лектором общества "Знание" и неоднократно подчеркивает важность решения продолжать историю объединения.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

"Сегодня общество "Знание" и Академия управления должны быть тем фильтром, который должен отсекать именно государственных людей от того сообщества, которое, скажем так, под разными марками продвигает свою повестку. Поэтому этот механизм уже обсуждается, он будет создан. И я думаю, что этот алгоритм будет единственно правильный, потому что только лектор общества "Знание" может приходить к трудовым коллективам".

