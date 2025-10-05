Авдонин рассказал, что общего между технофеодализмом и песней "One Way Ticket to the Moon"

"Некоторые государства хотят сконцентрировать у себя передовые технологии, а у нас сделать зоны отчуждения или так называемые зоны перманентных революций и войн за счет того, что они будут погружать страны в технологическое гетто, где не будет никаких технологий, компьютеров, сотовой связи, телекоммуникаций, спутников, автомобилей", - разъяснил аналитик БИСИ.

Алексей Авдонин привел пример с фильмом "Дикий Макс", где показывается та зона, которую они хотели бы сделать для нас и других государств, а у них были бы зоны благоденствия с идеальной водой, воздухом, питанием, электромобилями и с "зеленой" энергетикой. Для того чтобы так хорошо жить, они должны защищаться, и за счет передовых технологий в области вооружения и военной техники готовы подавлять и держать остальных в страхе. "Их мечта более глобальная. Есть такие концепции, где выказывается желание погрузить "никчемных" на большой космический корабль и отправить в одну сторону - либо на Луну, либо на Марс. Даже есть песня "One Way Ticket to the Moon", потому что им очень хочется оставить планету исключительно для себя и жить на ней в благоденствии, а всех остальных либо уничтожить, либо выслать", - обратил внимание он.