Авдонин рассказал, что общего между технофеодализмом и песней "One Way Ticket to the Moon"
Зачем сегодня в интернет-сообществе активно спекулируют фразой "технофеодализм" как новым элементом управления большими социальными группами, рассказал в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
"Некоторые государства хотят сконцентрировать у себя передовые технологии, а у нас сделать зоны отчуждения или так называемые зоны перманентных революций и войн за счет того, что они будут погружать страны в технологическое гетто, где не будет никаких технологий, компьютеров, сотовой связи, телекоммуникаций, спутников, автомобилей", - разъяснил аналитик БИСИ.
Алексей Авдонин привел пример с фильмом "Дикий Макс", где показывается та зона, которую они хотели бы сделать для нас и других государств, а у них были бы зоны благоденствия с идеальной водой, воздухом, питанием, электромобилями и с "зеленой" энергетикой. Для того чтобы так хорошо жить, они должны защищаться, и за счет передовых технологий в области вооружения и военной техники готовы подавлять и держать остальных в страхе. "Их мечта более глобальная. Есть такие концепции, где выказывается желание погрузить "никчемных" на большой космический корабль и отправить в одну сторону - либо на Луну, либо на Марс. Даже есть песня "One Way Ticket to the Moon", потому что им очень хочется оставить планету исключительно для себя и жить на ней в благоденствии, а всех остальных либо уничтожить, либо выслать", - обратил внимание он.
Алексей Авдонин подчеркнул, что их мечта наконец-то реализуется, так как приходят новые технологии, роботы, искусственный интеллект, которые могут заменить труд простого рабочего.
Фото: pexels.com