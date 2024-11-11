Самый известный пост в соцсетях зимой 2014 года был "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости". Эти строки собирали десятки тысяч протестующих в центре Киева, с каждым днем приближая очередной госпереворот, фатальный для страны. Он разделил историю Украины на до и после.

Первая причина происходившего на Майдане - это острейшее недовольство общества той формой капитализма, который сформировался в Украине, считает российский политолог, журналист Максим Шевченко. "Олигархически-либеральный капитализм, при котором узкая прослойка людей обладает невероятными богатствами, каким обладают украинские олигархи, невероятным, поверьте, я видел это своими глазами, основная масса народа Украины выживает, - поделился он своим наблюдениями. - Люди покидают свою родину, миллионы украинцев находятся за пределами своей страны".

Собравшиеся на Майдане, а на самом деле их хозяева, то есть коллективный Запад, требовали от президента Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Киев находился под жестким политическим прессингом Брюсселя и Штатов. Оттуда постоянно выдвигались новые требования, ставились новые условия, и все это на фоне сладких речей о том, что европейская семья - это рай. Но никто из европейских бюрократов не сказал украинцам главного: после подписания соглашения ее экономика будет почти уничтожена, рынок ЕС закрыт сертификатами и жесткими регламентами.

Таможенный союз в случае политического разворота Украины в Европу станет недоступным. Но об этом еврочиновники молчат. Ведь главная их цель - разрыв отношений между Киевом и Москвой, доступ к природным богатствам и рынку сбыта на территории Украины.

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Унизительное соглашение Киев не подписал - и сразу стал местом ожесточенного противостояния властей и евроинтеграторов. Последние, разумеется, соглашение никогда не читали и верили обещаниям о европейском райском саду, звучащем из уст западной пропаганды, которой, как известно, верить никогда нельзя.

Владимир Грановский, политический консультант:

"Майдан был красивой оберткой, куда приходили люди с детьми, в шарфиках, с флагом Евросоюза. Фотографировались на фоне мирных палаток. На сегодняшний день все перенесло на улицу. И сегодня главное - это боевые отряды, вооруженные люди, которые не подчиняются никакой власти: ни оппозиции, ни официальной власти. И которые представляют реальную угрозу уже для обычных граждан".

Мирные акции, как и положено при государственном перевороте, быстро переросли в беспорядки. Демонстранты, в рядах которых заправляли радикалы, нападали на правоохранителей, захватывали и поджигали госучреждения. Пожар Майдана стремительно разгорался. В Киеве был настоящий хаос. На улицах правила сила и анархия. В ходу у евроинтеграторов были коктейли Молотова, ножи, гранаты, огнестрельное оружие. Жертвами беспорядков стали сотни человек, пострадавших было тысячи.

Общество раскололось. Спустя три месяца митингов и кровавых столкновений Евромайдан завершился госпереворотом и стрельбой.

Трагедия разыгралась, когда Майдан застопорился и грозил рано или поздно разойтись по домам. В таких случаях, согласно технологиям цветных революций, на авансцену выходят снайперы. Так случилось и в Киеве. 20 февраля, как потом стало известно, представители украинских националистов и грузинские снайперы, которых доставил Саакашвили из окон подконтрольной Майдану гостиницы "Украина", расстреляли в спину своих же сторонников. Так появилась "Небесная сотня".

Деревья на улице Институтской, которые приняли на себя часть пуль и могли рассказать о том, так откуда же стреляли, быстро спилили, а следствие так ничем и не завершилось. И это несмотря на то, что на Майдане со снайперской винтовкой был задержан депутат Рады Сергей Пашинский, а националист Парубий попал в объективы фотокамер, когда помогал эвакуироваться из гостиницы "Украина" людям, подозрительно похожим на снайперов. Дело было сделано. Янукович, будучи не в состоянии справиться с натиском националистов и коллективного Запада, эвакуирован из Украины. Иначе был бы убит.

Все это случилось под бурные аплодисменты Брюсселя и Вашингтона. План по колонизации Украины был почти выполнен. Вместо роста экономики и высоких зарплат, Украина после смены власти получила трагедию. Майдан проходил под знаменем русофобии и уничтожения русского языка. Активисты антимайдана пытались протестовать, но подвергались жесткому преследованию, сопряженному с убийствами. Донбасс, у которого никто не спросил мнения, восстал. Так начался путь к гражданской войне, затем к СВО, а позже и к потере Украиной части своей территории.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):

"Это трагедия самой Украины, которая на момент распада Советского Союза обладала колоссальным населением, колоссальным промышленным, экономическим потенциалом. Ничто не мешало Украине развиваться, процветать и спустя несколько десятилетий стать страной с огромным валовым национальным продуктом и с лучшими условиями для существования ее населения. Даже, может быть, лучшими, чем в некоторых европейских странах".

Украина не просто этот исторический шанс потеряла, она еще и допустила приход к власти политических авантюристов, которые толкнули эту страну и ее народ в войну, отметил политолог. - "И сейчас мы видим, как развивается трагедия украинского народа, генофонд которого истребляется не в интересах Украины, а в интересах Запада и тех западных стран, которые руками украинцев, ведя войну до последнего украинца, пытаются сдержать Россию и Беларусь, потому что им не нравится суверенитет наших стран", - подчеркнул Андрей Манойло.

"Руководство США поставило цель перед своими спецслужбами: Украина - слабое звено, Украину необходимо сделать врагом России. Украину необходимо втравить в конфликт с Россией, тем самым ослабить Россию, заявил премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров.

"Сама по себе Украина никого абсолютно не интересовала. Я за все свои встречи с американскими представителями, представителями правительства, Сената, Конгресса, ни разу не слышал ни одного вопроса, который показывал бы их интерес к социально-экономическому развитию страны, - вспомнил он. - Мы предлагали массу проектов различных. Их это абсолютно не интересовало. Товарооборот с Америкой был меньше миллиарда долларов. Это копейки. Наш общий товарооборот был 155 млрд, например, в 2012 году, а с Америкой был 1 млрд, меньше 1 %".

Николай Азаров:

"Самой главной задачей американцы видели не захват экономики Украины, не захват природных ресурсов, как я иногда читаю. Самая главная задача - превратить Украину в анти-Россию. Банановая республика колониальная, которую они управляли, исходя из своих собственных геополитических интересов".