Бабичев: Лукашенко выступил с конкретными предложениями по совместному развитию стран ШОС

"Александр Григорьевич Лукашенко выступил с конкретными предложениями по совместному развитию стран ШОС, обозначив важнейшие приоритеты, где уважение, равноправие и солидарность занимают важнейшую ключевую роль в управлении региональной безопасности, устойчивом развитии и достойном будущем для народов наших стран. Авторитетное слово нашего Президента - это гарант надежного сотрудничества и поддержки со стороны Беларуси в воплощении международных идей, направленных на миролюбивый порядок, который неразрывно связан с сохранением исторической памяти и героизм наших предков".