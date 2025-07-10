Банковские карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 12 июля

В Беларуси в ночь на 12 июля могут не работать банковские карточки ряда банков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службы банков.

Это связано с проведением Банковским процессинговым центром технологических работ.

По данным ОАО "АСБ Беларусбанк", с 02:00 до 02:30 будет недоступен сервис SMS-оповещения, включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV-, PIN-кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет, кодов активации платежных приложений и пр.). А с 03:00 до 03:30, с 04:00 до 05:00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банка в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания банка.

Также перерывы в обслуживании могут произойти у держателей платежных карточек ОАО "Белинвестбанк" - с 02:00 до 02:30 в работе сервиса SMS-оповещения, в том числе рассылке специальных сообщений, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 05:00 - в обслуживании в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах.

О кратковременных перерывах в обслуживании с 02:00 до 05:00 проинформировал и ОАО "Белагропромбанк".

Банковские учреждения приносят извинения за временные неудобства