Андрей Картун о техническом сбое в работе банковской системы: Это не была вирусная атака или взлом

Баланс восстановлен. Оплата прошла. Технический сбой, который произошел накануне в аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра, устранен. Такая информация обрадовала сегодня рано утром. Те, кто не досчитались денег на карте, увидели свой баланс в полном объеме. Напомним, масштабный стресс-тест коснулся держателей пластиковых карт Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка.

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Произошел технический сбой, связанный с очередным плановым обновлением. В результате этого обновления были затронуты определенные банки. Многие пользователи могли увидеть отрицательный баланс или неожиданное списание средств. На данный момент Национальный банк уже сообщил, что работоспособность системы полностью восстановлена. Банки также информируют, что остатки на счетах возвращены к состоянию до возникновения технического сбоя".

Заместитель правления Национального банка объяснил, что отрицательный баланс, например, мог появиться у тех, кто пользовался овердрафтом или кредитом. В таких случаях сумма овердрафта могла сразу отразиться как минус на счете. Например, если был открыт овердрафт на 5 тыс. рублей, баланс мог временно стать минус 5 тыс. Поэтому у некоторых клиентов и появились такие цифры.

"Остались вопросы, которые сегодня возникли у граждан, и они связаны с некорректным восстановлением баланса. Сейчас банки разбираются с такими случаями индивидуально, - подчеркнул зампредседателя правления банка. - Повторю: деньги никуда не исчезли, средства на картах сохранялись, никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, произошел технический сбой во время очередного обновления системы. В результате могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Белорусского расчетного центра и обычные граждане".