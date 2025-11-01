Беларусь гостеприимная: почему туристы выбирают нашу страну

Беларусь для россиян - одна из самых популярных локаций для отдыха на новогодние праздники.

На нашу страну приходится 47 % купленных билетов на автобусы, поезда и самолеты. Мы с большим отрывом обогнали Казахстан, Армению, Турцию и даже Арабские Эмираты.

По данным туроператоров, чаще всего у нас бронируют санатории. На этот сегмент приходится до 80 % всех продаж. На втором месте по популярности - экскурсионные программы. Путешественники активно бронируют как сити-туры по Минску, так и групповые маршруты по ключевым достопримечательностям, включая Мир, Несвиж, Брест и Гродно.

Спрос отражается и на ценах, которые совсем не пугают отдыхающих. Интересные экскурсии, вкусная кухня, полезный шоппинг, адекватная стоимость.

Минск - чистый и красивый город. Зарубежные туристы не скупятся на эпитеты, мол, Беларусь - ухоженная, благоустроенная, безопасная страна.

В целом по стране развитие туризма в следующей пятилетке должно стать национальным проектом, а денежные поступления от отрасли должны увеличиться вдвое. Вот и накануне наш Президент, посещая Витебскую область, ориентирует развивать востребованные санаторно-курортные услуги, вкладывать деньги, учитывая спрос. Нужно развивать разные виды туризма: оздоровительный, культурно-исторический, экологический, образовательный, деловой. Еще больше раскручивать событийные мероприятия и фестивали, а не жаловаться на климат и холодное лето.

В Беларуси нет морского побережья и горных вершин, но есть другие природные и архитектурные богатства. Свыше 20 тысяч рек, почти 11 тысяч озер, старинные замки и дворцы, музеи и театры, агроусадьбы, заповедные места, где воздух в 300 раз чище, чем в городе.

Нам есть, что показать. Но чтобы увеличить поток туристов, без развития инфраструктуры и повышения качества услуг не обойтись.