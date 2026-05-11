Беларусь готова к выявлению хантавируса
Беларусь готова к выявлению заболевания. Хантавирус не новая угроза для Беларуси. Случаи заболевания хантавирусной инфекцией регистрируются в стране еще с 1990-х годов. Для его диагностики в Беларуси разработана собственная тест-система, позволяющая выявлять вирус методом ПЦР в режиме реального времени.
Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси:
Хантавирус – это семейство вирусов, которые в основном заражают мышевидных грызунов и в них же циркулируют. Это домашние мыши, полевки, крысы и другие грызуны. Вирусы эти распространены на территории Нового и Старого Света. Их большое отличие в том, что они вызывают разные заболевания с разными симптомами. Те вирусы, которые циркулируют у нас в Европе, Азии, Африке, преимущественно вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Основные меры защиты
Специалисты напоминают: чаще всего заражение происходит на дачах, во время сельскохозяйственных работ или отдыха на природе. Основная мера профилактики - избегать контакта с грызунами и тщательно мыть руки после уборки помещений. Продукты необходимо хранить в закрытых емкостях, а воду из непроверенных источников - обязательно кипятить. При высокой температуре, сильной слабости и болях в пояснице следует сразу обратиться к врачу.