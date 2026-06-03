Беларусь и Тюменская область обсуждают новые направления сотрудничества

В Минске на заседании рабочей группы с делегацией Тюменской области обсуждают новые ниши сотрудничества.

На повестке в Министерстве энергетики подписание важных документов.

Беларусь на протяжении многих лет планомерно выстраивает отношения с российскими регионами. Экономические связи установили практически с каждым субъектом России, не исключение и Тюменская область. К слову, Беларусь входит в число лидеров среди партнеров этого региона.

Область, которая находится в Западной Сибири, отличается тем, что она богата месторождениями черного золота. Именно в этом регионе добывается 65 % всей российской нефти и 85 % газа.

Беларусь может быть полезна этому российскому региону своей техникой. К слову, в 2025 году республике было предложено работать с нефтегазовым кластером, который размещается именно в Тюменской области. В него входит 200 компаний.

Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области России:

"В рамках созданной подгруппы определены руководители, подготовлена и утверждена дорожная карта, план мероприятий. И в рамках этого плана уже сегодня в протокольные решения будут заложены те предложения, которые эта подгруппа наработала. Уверен, профессионалы говорят на одном языке. Надо лишь оформить это в соответствующий документ, и, конечно же, сотрудничество будет продолжаться".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66cb8698-79d9-449d-90e2-17ece65be28a/conversions/c5432dc3-7d8a-43dd-aeca-20d5fb307614-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66cb8698-79d9-449d-90e2-17ece65be28a/conversions/c5432dc3-7d8a-43dd-aeca-20d5fb307614-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66cb8698-79d9-449d-90e2-17ece65be28a/conversions/c5432dc3-7d8a-43dd-aeca-20d5fb307614-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66cb8698-79d9-449d-90e2-17ece65be28a/conversions/c5432dc3-7d8a-43dd-aeca-20d5fb307614-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Основу нашего товарооборота в настоящий момент составляет именно нефтегазовый сектор. Надо понимать, что именно Тюменская область является основным поставщиком топливно-энергетических ресурсов для Республики Беларусь. В общей сложности товарооборот по этому направлению превышает 2 млрд долларов в год. Между Министерством энергетики и администрацией Тюменской области постоянно ведется работа по поиску новых направлений взаимодействия и их расширению. Наиболее перспективным в этом направлении является взаимодействие в области машиностроения, поставки автомобильной техники на тюменский рынок, взаимодействие в области сельского хозяйства, поставки сельскохозяйственной продукции. Очень большой потенциал мы видим в развитии взаимодействия в области научных исследований, как в общепромышленном направлении, так и в направлении сельского хозяйства".

Между Беларусью и Тюменской областью уже подписана дорожная карта до 2028 года по научно-технологическому сотрудничеству. В настоящее время осуществляются поставки техники, идет обмениваемся опытом, но на этом не останавливаемся.