3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
4 июня в Балтийском море стартуют учения BALTOPS 2026
Автор:Редакция news.by
"BALTOPS 2026" вступает в завершающую фазу подготовки. Двухнедельные учения в Балтийском море стартуют уже 4 июня с участием 15 стран НАТО, включая Францию и Польшу, под руководством ВС США.
Официально в рамках маневров будут отрабатываться противолодочная оборона, противоминные действия, сопровождение конвоев, десантные операции, а также применение беспилотных платформ.
При этом особое внимание заслуживает возможное проведение в этих же числах отдельных польско-французских ядерных учений. В них, как сообщается, будут участвовать французские истребители, способные нести ядерные боеголовки.