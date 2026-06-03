4 июня в Балтийском море стартуют учения BALTOPS 2026

"BALTOPS 2026" вступает в завершающую фазу подготовки. Двухнедельные учения в Балтийском море стартуют уже 4 июня с участием 15 стран НАТО, включая Францию и Польшу, под руководством ВС США.

Официально в рамках маневров будут отрабатываться противолодочная оборона, противоминные действия, сопровождение конвоев, десантные операции, а также применение беспилотных платформ.