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Правовой компас для молодежи: проект "Школа конституционализма" стартовал в Минске
В Минске стартовал проект "Школа конституционализма". Порядка 80 человек (учащиеся школ, колледжей и университетов, а также Молодежные советы) пришли на первый, вводный урок, посвященный теме "Конституция Республики Беларусь - правовая основа законности и правопорядка".
Участники изучают документ и совместно с опытными спикерами детально разбирают его. Для лучшего усвоения материала занятие строится не только на лекциях, а в формате живого диалога.
Основная цель проекта Конституционного суда - формирование у молодежи правовой культуры и уважительного отношения к основному закону страны.
Ксения Тишевич, член Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:
"Такие занятия очень важны, особенно для молодежи, ведь таким образом мы присоединяемся к правовому информационному полю нашей страны и в будущем сможем вносить туда корректные изменения, которые приведут нас к лучшим изменениям для нашего общества".
Лаврентий Мисуно, студент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:
"Конституция - это основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу и прямое действие во всей стране. У меня, как будущего юриста, есть понимание того, что Конституция влияет на нашу жизнь, жизнь и развитие нашего государства, а также на все сферы деятельности".
Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:
"С одной стороны, это содержательное наполнение и реализация конституционной нормы об интеллектуальном развитии молодежи, использовании потенциала молодежи в интересах общества и государства. С другой стороны, как уже неоднократно говорил глава государства, идет смена поколений. В самое ближайшее время многим из этих ребят предстоит непосредственно участвовать в управлении делами общества и государства, нести ответственность за эволюционное и безопасное развитие нашей страны. Глубокое погружение в основы конституционализма, изучение основополагающих институтов, конституционного права - все это придаст определенный уровень сопричастности к развитию нашей страны".
Продолжительность занятия составляет 2 часа. Проводить их планируется несколько раз в год. Содержание уроков будут зависеть от пожеланий и интересов участников школы.
Главная цель таких занятий - воспитание в молодых белорусах гражданственности, патриотизма и уважения к настоящему и будущему страны.