Правовой компас для молодежи: проект "Школа конституционализма" стартовал в Минске

В Минске стартовал проект "Школа конституционализма". Порядка 80 человек (учащиеся школ, колледжей и университетов, а также Молодежные советы) пришли на первый, вводный урок, посвященный теме "Конституция Республики Беларусь - правовая основа законности и правопорядка".

Участники изучают документ и совместно с опытными спикерами детально разбирают его. Для лучшего усвоения материала занятие строится не только на лекциях, а в формате живого диалога.

Основная цель проекта Конституционного суда - формирование у молодежи правовой культуры и уважительного отношения к основному закону страны.

участники "Школы конституционализма" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d986953-19d4-4870-9d2f-b87bfe3c69a1/conversions/d6a5def4-d800-4bfb-a68e-84c74d637011-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d986953-19d4-4870-9d2f-b87bfe3c69a1/conversions/d6a5def4-d800-4bfb-a68e-84c74d637011-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d986953-19d4-4870-9d2f-b87bfe3c69a1/conversions/d6a5def4-d800-4bfb-a68e-84c74d637011-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d986953-19d4-4870-9d2f-b87bfe3c69a1/conversions/d6a5def4-d800-4bfb-a68e-84c74d637011-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ксения Тишевич, член Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

"Такие занятия очень важны, особенно для молодежи, ведь таким образом мы присоединяемся к правовому информационному полю нашей страны и в будущем сможем вносить туда корректные изменения, которые приведут нас к лучшим изменениям для нашего общества".

Лаврентий Мисуно, студент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

"Конституция - это основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу и прямое действие во всей стране. У меня, как будущего юриста, есть понимание того, что Конституция влияет на нашу жизнь, жизнь и развитие нашего государства, а также на все сферы деятельности".

Сергей Сивец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70c5fad-18d3-4591-9bc4-c2437ab021b0/conversions/26b2f6d5-2fa4-40b8-8144-eda25643c2a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70c5fad-18d3-4591-9bc4-c2437ab021b0/conversions/26b2f6d5-2fa4-40b8-8144-eda25643c2a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70c5fad-18d3-4591-9bc4-c2437ab021b0/conversions/26b2f6d5-2fa4-40b8-8144-eda25643c2a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70c5fad-18d3-4591-9bc4-c2437ab021b0/conversions/26b2f6d5-2fa4-40b8-8144-eda25643c2a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"С одной стороны, это содержательное наполнение и реализация конституционной нормы об интеллектуальном развитии молодежи, использовании потенциала молодежи в интересах общества и государства. С другой стороны, как уже неоднократно говорил глава государства, идет смена поколений. В самое ближайшее время многим из этих ребят предстоит непосредственно участвовать в управлении делами общества и государства, нести ответственность за эволюционное и безопасное развитие нашей страны. Глубокое погружение в основы конституционализма, изучение основополагающих институтов, конституционного права - все это придаст определенный уровень сопричастности к развитию нашей страны".

Продолжительность занятия составляет 2 часа. Проводить их планируется несколько раз в год. Содержание уроков будут зависеть от пожеланий и интересов участников школы.