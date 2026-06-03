В Гродно после ремона открыли мост через реку Юрисдику

Накануне XV Фестиваля национальных культур в Гродно после ремонта открыли мост через реку Юрисдику. Удалось полностью сохранить исторический облик сооружения, хотя заменили практически все элементы. Работы провели с опережением графика.

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Илья Бейма, директор филиала МСУ № 7 ОАО "МОСТОСТРОЙ":

"Объект штучный, объект не типовой. Самый сложный элемент, на который мы затратили большего времени, - это создание монолитной плиты. Здесь не типичное армирование, здесь не прялинейные конструктивные элементы. Приходилось многие элементы изготавливать по месту, подгонять, так сказать, в ручном режиме. Много было различных индивидуальных конструкций".

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"Раньше мой путь с работы домой проходил через этот мост, и конечно сейчас, я думаю, будет гораздо проще добираться. Новый мост - это всегда событие. Это разгрузит дорогу, всем будет гораздо комфортнее и удобнее", - поделилась мнениеми жительница Гродно Татьяна Пашкевич.

Дмитрий Савошевич, первый зампредседателя Гродненского горисполкома:

"К Фестивалю национальных культур в городе проводится очень много работ по благоустройству, по ремонту улично-дорожной сети, по ремонту фасадов, зданий. К любому мероприятию мы всегда готовимся очень ответственно и очень активно".