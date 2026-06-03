Близнюк: На выставке "БЕЛАГРО-2026" впервые была представлена шестирядная картофельная сажалка

"В 2026 году на выставке "БЕЛАГРО-2026" нами была представлена абсолютная новинка - шестирядная картофельная сажалка. До этого эти машины выпускались только в Германии. Поэтому с помощью наших конструкторов, собственных сил предприятия мы создали эту машину, поставили на производство, адаптировали ее. Это значит, что сегодня может совершенно любой фермер эту машину именно белорусского производства полностью приобрести. Если сравнить с рубежными аналогами, то разница цены минимум в два раза".