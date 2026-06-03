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Близнюк: На выставке "БЕЛАГРО-2026" впервые была представлена шестирядная картофельная сажалка
3 июня проходит второй день международной выставки "БЕЛАГРО-2026". На выставке представлено 13 различных разделов: от пчеловодства, фасовочного оборудования до техники.
В открытой части экспозиции представлено около 130 образцов сельхозтехники, 35 из них ноу-хау.
Александр Близнюк, директор экспериментального завода НПЦ НАН Беларуси:
"В 2026 году на выставке "БЕЛАГРО-2026" нами была представлена абсолютная новинка - шестирядная картофельная сажалка. До этого эти машины выпускались только в Германии. Поэтому с помощью наших конструкторов, собственных сил предприятия мы создали эту машину, поставили на производство, адаптировали ее. Это значит, что сегодня может совершенно любой фермер эту машину именно белорусского производства полностью приобрести. Если сравнить с рубежными аналогами, то разница цены минимум в два раза".
"Мы сегодня являемся единственным предприятием в Беларуси, которое занимается выпуском линии для глубокой переработки для нашей социальной сферы. Т. е. все детские сады, школы, кафе, рестораны получают продукцию, почищенную именно на наших машинах, которые выпущены на экспериментальном заводе Академии наук", - поделился Александр Близнюк.
Общая площадь экспозиции составляет свыше 35 тыс. кв. м.