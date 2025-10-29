29 октября в Минске на заседании сессии Совета Республики сенаторы ратифицировали ряд соглашений об отмене виз с нашей страной. Цель - придать импульс развитию двусторонних связей в политической, торгово-экономической, научной и культурной областях.

Упрощение визового режима будет действовать для белорусов и граждан Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Уганды, у которых есть действительные дипломатические и служебные паспорта. Продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в год.

Беларусь и Лаос отменяют визы для владельцев национальных паспортов. При этом одна поездка не должна превышать 30 дней, а общий срок пребывания в течение года - 90 дней.

Все это поможет укрепить экономические, культурные и деловые связи, создаст более благоприятные условия для бизнеса, а также позволит странам повысить привлекательность для туристов.