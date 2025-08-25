Беларусь и Россия активно взаимодействуют в сфере туризма

"В правительстве мы определили туризм одним из приоритетных направлений развития страны на ближайшие пять лет. Учитывая, что ежегодно большое количество туристов посещает и Беларусь, и Россию, нам хотелось бы синхронизировать наши усилия в этой сфере. Важно обмениваться опытом по продуктам поддержки туризма и программам его развития. Насколько я понимаю, с 1 сентября в России вступает в силу новый закон, и мы благодарны российским партнерам за эту инициативу. Думаю, это упростит поездки граждан из России в Беларусь", - отметил Александр Турчин.