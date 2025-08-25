3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Беларусь и Россия активно взаимодействуют в сфере туризма
Взаимный интерес для Беларуси и России представляет развитие туризма во взаимодействии друг с другом. Туристические потоки в Союзном государстве в последние годы выросли. Координировать работу, обмениваться опытом, поддерживать развитие отрасли Минск предлагает в кооперации с Москвой.
25 августа в Доме правительства прошли переговоры премьер-министра Беларуси Александра Турчина с вице-премьером России.
В Беларуси особое внимание уделяется развитию отрасли. На высшем уровне поставлена задача - сделать туризм национальным проектом, максимально реализовать его экономический потенциал. Он огромен и в Союзном государстве, подчеркнули на встрече.
"В правительстве мы определили туризм одним из приоритетных направлений развития страны на ближайшие пять лет. Учитывая, что ежегодно большое количество туристов посещает и Беларусь, и Россию, нам хотелось бы синхронизировать наши усилия в этой сфере. Важно обмениваться опытом по продуктам поддержки туризма и программам его развития. Насколько я понимаю, с 1 сентября в России вступает в силу новый закон, и мы благодарны российским партнерам за эту инициативу. Думаю, это упростит поездки граждан из России в Беларусь", - отметил Александр Турчин.
За 2024 год между странами было порядка 670 тыс. взаимных поездок. Российская сторона уверена: эта цифра должна быть больше. Нынешний год показал рост потока организованных туристов в обоих направлениях - плюс 6 % за квартал.
Россиянам интересны разные направления белорусского туризма: от событийного и патриотического до паломнического. Развивать эти направления союзники намерены сообща.