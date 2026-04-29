Беларусь и Россия планируют расширять совместную спутниковую группировку. Об этом перед итоговой сессией Национальной академии наук сообщил председатель Президиума Владимир Караник.

Кроме того, исследователи готовят предложения по стратегии развития и реформированию научной сферы Беларуси на ближайшие 10 лет. Вопросы обсудят на третьем съезде ученых.

Как рассказал Владимир Караник, в рамках Союзного государства планируется реализация двух основных направлений. Одно из них - исследование космического пространства. "И здесь очень хорошие наработки и хороший уровень взаимодействия со структурами Роскосмоса. Мы планируем дальше расширять совместную спутниковую группировку. В 2027-2028 гг., надеемся, будет запущено еще 4 космических аппарата", - рассказал Владимир Караник.

Второе направление - программа "Союз-Биомембраны". Председатель Президиума НАН Беларуси назвал ее уникальной и перспективной. "Это биотехнологическое направление в интересах медицины и народного хозяйства, что, с моей точки зрения, тоже будет знаковым шагом вперед по созданию новых лекарственных форм и методов лечения социально значимых заболеваний", - отметил Караник.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, отметил хорошее взаимодействие медицинских организаций и Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. "На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов", - рассказал он.

Речь идет о больных с запущенными формами лимфом, когда все методы лечения исчерпаны, продолжительность жизни таких пациентов не превышает 2 месяца. "В результате проведенного лечения у 70 % получены полные регрессии, еще у 20 % - частичные регрессии. Пятилетняя выживаемость таких пациентов приближается к 70 % - просто уникальный результат", - отметил Сергей Красный.