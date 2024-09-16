Беларусь и Россия усиливают работу над сохранением исторической памяти братских народов

Накануне Дня народного единства, который Беларусь отметит 17 сентября, соглашение о сотрудничестве заключили Научно-практический центр Генеральной прокуратуры Беларуси и Национальный центр исторической памяти при президенте России. Церемония состоялась на священной земле Брестской крепости. Стороны определили ряд совместных задач, которые направлены на противодействие искажению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и геноциде советского народа. Особое внимание уделяется работе с молодежью. К слову, с нее и началось взаимодействие. Состоялся открытый диалог с бойцами, которые трудятся на благо Республиканского центра патриотического воспитания.

"Мы уверены, что сможем консолидировать наши положительные практики, которые дали свой результат. И, конечно, это все будет проходить в рамках формирования устойчивого сознания неприятия нацизма в любых его проявлениях: будь то историческая ретроспектива или современные его проявления, которые мы наблюдаем сейчас на Украине", - отметила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева.

Игорь Мороз, директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Беларуси:

"День народного единства мы понимаем достаточно широко. И это не только День народного единства в пределах Беларуси, это день единства братских народов. Поэтому площадка выбрана не случайно. Мы знаем, что в Брестской крепости сражались народы всего Советского Союза. Брестская крепость-герой является знаковым символом стойкости духа. Это также символ взаимопомощи, символ помощи братского народа в ситуации, когда грозит опасность".