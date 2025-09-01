3.69 BYN
Первые звонки, обновленные школы. Беларусь масштабно и трогательно встретила 1 сентября
Утро 1 сентября по всей стране было наполнено праздничными линейками и добрыми пожеланиями в новом учебном году.
День знаний по-настоящему особенный для более чем миллиона белорусских школьников и студентов. По всей стране - от Бреста до Витебска - прозвучали первые звонки, открылись обновленные школы, и почти 90 тыс. первоклассников переступили порог класса. И если вглядеться в их глаза, полные волнения, любопытства и надежды, становится ясно: это не просто день в календаре, это старт большого пути, который объединяет поколения. Как страна готовилась к этому моменту и что ждет ребят в новом учебном году?
В Минске День знаний встретили 222 тыс. учеников, включая 20 тыс. первоклассников. В жилом комплексе "Минск-Мир" распахнула двери средняя школа № 227. Современные лаборатории, бассейн и спортивные залы - здесь созданы все условия для учебы и творчества.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Сегодня видим улыбки наших детей, мы видим радостные и взволнованные лица родителей. Уверен в том, что педагоги абсолютно свежие, творческие, отдохнувшие, креативные после летних каникул с новыми силами приступят к самому главному - воспитанию патриотов нашей страны".
По республике открылось 7 новых школ на 5 238 мест: в Лунинце, Боровлянах, Островце, Минске, Фаниполе, Слуцке и Пинске. Председатель Нацбанка Роман Головченко вручил новой школе в Лесковке сертификат на музыкальное оборудование, а также пособия по финансовой грамотности.
Губернатор Гродненской области открыл новую школу в городе атомщиков - Островце. Воодушевлены все: дети, родители и педагоги.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"В образовании у нас главный человек - это учитель, который отдает всего себя детям. И дети, и родители должны создавать условия, чтобы все свои знания учитель передавал ребенку, и потом они в жизни пригодились".
Для родителей этот день тоже праздничный, наполненный волнением и гордостью. Они доверяют педагогам самое ценное - своих детей. Учителя, в свою очередь, готовы дать не только знания, но и воспитать достойных граждан, любящих свою страну.
День знаний для Лунинецкой средней школы оказался еще і днем встреч звездных выпускников. Фактически новая школа после реконструкции распахнула двери для 555 мальчишек и девчонок. Поздравил ребят с этим событием министр информации.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Если мы будем считать, что школа только храм знаний, это не совсем правильно. Школа должна формировать сознание, давая вместе со знаниями еще и гражданскую позицию".
После масштабной реставрации открыла свои двери и старейшая школа столицы, расположенная по соседству с Советом Республики. Наталья Кочанова посетила учреждение, отметив важность сохранения исторического наследия. Обновленный фасад, современная спортплощадка и оборудованные классы - здесь созданы все условия для становления будущих звезд белорусской эстрады.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Не каждому в мире дано иметь то, что имеет молодежь в Беларуси. И очень важно, что наша молодежь это ценит. И мне искренне хотелось бы в этот день пожелать нашим молодым ребятам только удачи и успехов в реализации своих планов. И самое главное, чтобы они четко понимали и знали, что нужны своей стране".
Их интересует все, что происходит внутри страны и за рубежом. Они гордятся заслугами и достижениями своего Отечества, но главное - они гордятся своей страной. Тех, кто ценит честь мундира - суворовцев и кадетов - чествовали сегодня министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности.
К занятиям приступили более 45,5 тыс. первокурсников
Начало нового учебного года сегодня отмечали учащиеся колледжей и студенты вузов. Тех, кто предпочитает иметь профессию, а не журавля в небе, ждали приятные сюрпризы. Новый учебный год в Узденском государственном колледже открыл губернатор Минской области.
Масштабный праздник сегодня прошел и для студентов Академии управления при Президенте, ей в этом году исполняется 30 лет.
В Витебске Владимир Перцов торжественно вручил студенческие билеты тем, кто пополнил ряды академии ветеринарной медицины. Таких ребят в этом году 570.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Сюда идут люди, которые действительно с большим сердцем, люди, которые идут по призванию. Это тяжелый труд. Это труд, который необходим, особенно нашему сельскому хозяйству. Это всегда была практико-ориентированная профессия. Сейчас она обретает новый, научный, подход".
Учебные пособия, спортивные объекты и инфраструктура
Особое внимание в этом году уделено первоклассникам. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и глава Комитета госконтроля Василий Герасимов по традиции вручили первоклассникам подарок Президента - книгу "Беларусь - наша Радзіма". Издание станет проводником в мир знаний и национальных ценностей, помогая детям понимать историю и культуру своей страны.
Ко Дню знаний подарок получили и в Хойниках. С открытием современного бассейна не только учащихся, но и жителей всего района поздравила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, открыл современную спортивную площадку в Бресте.
День знаний - это старт нового этапа, полного открытий и достижений. Он объединяет поколения, укрепляет связь между прошлым и будущим. Беларусь - это страна больших возможностей, нужно только уметь грамотно ими распорядиться. Ведь самый лучший способ предугадать будущее - создать его.