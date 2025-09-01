Первые звонки, обновленные школы. Беларусь масштабно и трогательно встретила 1 сентября

Утро 1 сентября по всей стране было наполнено праздничными линейками и добрыми пожеланиями в новом учебном году.

День знаний по-настоящему особенный для более чем миллиона белорусских школьников и студентов. По всей стране - от Бреста до Витебска - прозвучали первые звонки, открылись обновленные школы, и почти 90 тыс. первоклассников переступили порог класса. И если вглядеться в их глаза, полные волнения, любопытства и надежды, становится ясно: это не просто день в календаре, это старт большого пути, который объединяет поколения. Как страна готовилась к этому моменту и что ждет ребят в новом учебном году?

В Минске День знаний встретили 222 тыс. учеников, включая 20 тыс. первоклассников. В жилом комплексе "Минск-Мир" распахнула двери средняя школа № 227. Современные лаборатории, бассейн и спортивные залы - здесь созданы все условия для учебы и творчества.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fbaab37-e0b7-42d5-9e46-2fad26b7b76b/conversions/0fddc8a0-5a60-42b3-8729-f032b77f62e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fbaab37-e0b7-42d5-9e46-2fad26b7b76b/conversions/0fddc8a0-5a60-42b3-8729-f032b77f62e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fbaab37-e0b7-42d5-9e46-2fad26b7b76b/conversions/0fddc8a0-5a60-42b3-8729-f032b77f62e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fbaab37-e0b7-42d5-9e46-2fad26b7b76b/conversions/0fddc8a0-5a60-42b3-8729-f032b77f62e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Сегодня видим улыбки наших детей, мы видим радостные и взволнованные лица родителей. Уверен в том, что педагоги абсолютно свежие, творческие, отдохнувшие, креативные после летних каникул с новыми силами приступят к самому главному - воспитанию патриотов нашей страны".

По республике открылось 7 новых школ на 5 238 мест: в Лунинце, Боровлянах, Островце, Минске, Фаниполе, Слуцке и Пинске. Председатель Нацбанка Роман Головченко вручил новой школе в Лесковке сертификат на музыкальное оборудование, а также пособия по финансовой грамотности.

Губернатор Гродненской области открыл новую школу в городе атомщиков - Островце. Воодушевлены все: дети, родители и педагоги.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad104d4-de4d-465f-af16-7f9f83ab90f3/conversions/6ebd1840-9b19-4ae4-b2d1-c29e50f9396a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad104d4-de4d-465f-af16-7f9f83ab90f3/conversions/6ebd1840-9b19-4ae4-b2d1-c29e50f9396a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad104d4-de4d-465f-af16-7f9f83ab90f3/conversions/6ebd1840-9b19-4ae4-b2d1-c29e50f9396a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad104d4-de4d-465f-af16-7f9f83ab90f3/conversions/6ebd1840-9b19-4ae4-b2d1-c29e50f9396a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"В образовании у нас главный человек - это учитель, который отдает всего себя детям. И дети, и родители должны создавать условия, чтобы все свои знания учитель передавал ребенку, и потом они в жизни пригодились".

Для родителей этот день тоже праздничный, наполненный волнением и гордостью. Они доверяют педагогам самое ценное - своих детей. Учителя, в свою очередь, готовы дать не только знания, но и воспитать достойных граждан, любящих свою страну.

День знаний для Лунинецкой средней школы оказался еще і днем встреч звездных выпускников. Фактически новая школа после реконструкции распахнула двери для 555 мальчишек и девчонок. Поздравил ребят с этим событием министр информации.

Марат Марков, министр информации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd562106-8ed2-4fd6-9131-5c63a0841c06/conversions/af66a597-b8e3-4391-92bb-e58cd324501b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd562106-8ed2-4fd6-9131-5c63a0841c06/conversions/af66a597-b8e3-4391-92bb-e58cd324501b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd562106-8ed2-4fd6-9131-5c63a0841c06/conversions/af66a597-b8e3-4391-92bb-e58cd324501b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd562106-8ed2-4fd6-9131-5c63a0841c06/conversions/af66a597-b8e3-4391-92bb-e58cd324501b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Если мы будем считать, что школа только храм знаний, это не совсем правильно. Школа должна формировать сознание, давая вместе со знаниями еще и гражданскую позицию".

После масштабной реставрации открыла свои двери и старейшая школа столицы, расположенная по соседству с Советом Республики. Наталья Кочанова посетила учреждение, отметив важность сохранения исторического наследия. Обновленный фасад, современная спортплощадка и оборудованные классы - здесь созданы все условия для становления будущих звезд белорусской эстрады.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Не каждому в мире дано иметь то, что имеет молодежь в Беларуси. И очень важно, что наша молодежь это ценит. И мне искренне хотелось бы в этот день пожелать нашим молодым ребятам только удачи и успехов в реализации своих планов. И самое главное, чтобы они четко понимали и знали, что нужны своей стране".

Их интересует все, что происходит внутри страны и за рубежом. Они гордятся заслугами и достижениями своего Отечества, но главное - они гордятся своей страной. Тех, кто ценит честь мундира - суворовцев и кадетов - чествовали сегодня министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности.

К занятиям приступили более 45,5 тыс. первокурсников

Начало нового учебного года сегодня отмечали учащиеся колледжей и студенты вузов. Тех, кто предпочитает иметь профессию, а не журавля в небе, ждали приятные сюрпризы. Новый учебный год в Узденском государственном колледже открыл губернатор Минской области.

Масштабный праздник сегодня прошел и для студентов Академии управления при Президенте, ей в этом году исполняется 30 лет.

Первокурсники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73762796-f69a-4705-82ee-a0b56909575f/conversions/85a59d06-51bf-4951-9bf8-a2237635828a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73762796-f69a-4705-82ee-a0b56909575f/conversions/85a59d06-51bf-4951-9bf8-a2237635828a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73762796-f69a-4705-82ee-a0b56909575f/conversions/85a59d06-51bf-4951-9bf8-a2237635828a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73762796-f69a-4705-82ee-a0b56909575f/conversions/85a59d06-51bf-4951-9bf8-a2237635828a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Витебске Владимир Перцов торжественно вручил студенческие билеты тем, кто пополнил ряды академии ветеринарной медицины. Таких ребят в этом году 570.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Сюда идут люди, которые действительно с большим сердцем, люди, которые идут по призванию. Это тяжелый труд. Это труд, который необходим, особенно нашему сельскому хозяйству. Это всегда была практико-ориентированная профессия. Сейчас она обретает новый, научный, подход".

Учебные пособия, спортивные объекты и инфраструктура

Особое внимание в этом году уделено первоклассникам. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и глава Комитета госконтроля Василий Герасимов по традиции вручили первоклассникам подарок Президента - книгу "Беларусь - наша Радзіма". Издание станет проводником в мир знаний и национальных ценностей, помогая детям понимать историю и культуру своей страны.

Ко Дню знаний подарок получили и в Хойниках. С открытием современного бассейна не только учащихся, но и жителей всего района поздравила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, открыл современную спортивную площадку в Бресте.