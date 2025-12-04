Беларусь, несмотря на сложный год, заполнила стабфонды и обеспечила продбезопасность

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e6366ae-1225-45a5-b60c-24fe44742afa/conversions/f8597230-9bc1-430d-8dbd-25b7b15a9487-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e6366ae-1225-45a5-b60c-24fe44742afa/conversions/f8597230-9bc1-430d-8dbd-25b7b15a9487-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e6366ae-1225-45a5-b60c-24fe44742afa/conversions/f8597230-9bc1-430d-8dbd-25b7b15a9487-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e6366ae-1225-45a5-b60c-24fe44742afa/conversions/f8597230-9bc1-430d-8dbd-25b7b15a9487-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

В агрогородке Мичуринская под Гомелем располагается один из крупных стабфондов региона. Агропредприятие "Брилево" кормит не только областной центр, но и область. Предлагают все виды овощей, которые могут расти в Беларуси - от лука и морковки до капусты и картофеля.

Сохранность продукции, а также ее реализация в торговые сети под пристальным вниманием контролеров. Разумеется, не без замечаний. Но цель не наказать, а убедиться в том, что продовольственных запасов хватит до весны.

Вы купили пару мешков разных овощей. Вспомните свою досаду, когда отдельные корнеплоды со временем теряют внешний вид. Не то на балконе тепло, не то в подвале холодновато. А теперь представьте, если бы вам нужно было обеспечить сохранность овощей для всей страны. Для этого и существуют стабфонды. Каждая культура в отдельном холодильнике со своими параметрами.

Сергей Сидоренко вот уже 20 лет находится на страже витаминных запасов. Термометр и гигрометр - самые надежные напарники. Если показатели чуть выше или ниже, овощи начинают увядать или прорастать, а это недопустимо.

"В разных точках камеры ставятся температурные датчики, мы можем отслеживать, где больше или меньше тепловыделение происходит. Системой вентиляцией можем воздействовать на участок так, как надо, чтобы было лучше для продукта", - рассказал начальник холодильного подразделения КСУП "Брилево" Сергей Сидоренко.

Корнеплоды крупные и увесистые. Хотя из-за дождливого лета были опасения. Аграрии еще тогда не отчаивались, говорили, что обильная влага должна хорошо сказаться на овощах, все культуры шли в рост. Главное, их вовремя убрать с поля. Так и получилось - урожай собран выше прошлогоднего, сохранность тоже обеспечена, но не без замечаний.

"Мы контролируем все процессы формирования стабфондов. На стадии формирования Комитет госконтроля выявлял некоторые нарушения. Но субъекты оперативно отреагировали и все устранили. Комитет продолжит контроль за использованием стабфондов до конца межчезонного периода", - отметила зампредседателя КГК Гомельской области Ольга Соловьева.

Беларусь, несмотря на сложный год, заполнила стабфонды и обеспечила продбезопасность

Овощи проходят все этапы контроля качества, а также проверку на соответствие ГОСТу по калибровке. По картофелю есть изменения. В прошлом сезоне белорусы жаловались, что в продаже слишком мелкие корнеплоды. Минимально допустимый к реализации картофель был 3,5 см, с этого сезона установлены новые значения - не менее 4,5 см.

Как накормить белорусов картошкой знают в Шкловском районе. В хозяйстве "Диана" находится самое большое хранилище картофеля в Европе. Каждая вторая тонна картофеля в области производится на шкловском предприятии. Процесс максимально автоматизирован, буквально две минуты проходит от момента загрузки до получения готовой продукции.

Залог хорошего урожая - правильно подобранные сорта. Белорусская селекция не подводит, корнеплоды отличаются высокой урожайностью, отличными вкусовыми качествами и хорошей лежкостью. Выбор нескольких сортов позволяет хозяйству минимизировать риски, связанные с погодными качелями и фитопатологиями, а также обеспечивать потребителей картофелем разных сроков созревания и кулинарного назначения.

Собрать богатый урожай - это лишь половина дела. Вторая, не менее важная, - сохранить его до реализации. Климат-контроль обеспечивает идеальную погоду каждый день. Активная вентиляция поддерживает оптимальный воздухообмен, предотвращая образование конденсата и развитие гнилей. Датчики мониторинга оповещают персонал о любых отклонениях. Такой подход позволяет сохранить картофель свежим, плотным и вкусным на протяжении всего межсезонья, вплоть до нового урожая.

"Основные условия хранения продовольственного картофеля - температурный режим в пределах 5-6 градусов, влажность воздуха в пределах 75-95 %. Данные вводятся в компьютер, система автоматически поддерживает заданные параметры. Но и работники также контролируют, чтобы картошка хранилась в подходящих условиях", - поделился заведующий хранилищем КФХ "Диана" Владимир Лазуркин.

Стабфонды в Беларуси заполнили еще до 15 ноября. Запасов на треть больше, чем в прошлом году. Какие же аппетиты у белорусов? Если в цифрах, то на это межсезонье заложили 61 тыс. т картофеля, 26 тыс. т капусты, 15 тыс. т моркови, столовой свеклы - 9 тыс. т, лука репчатого - 17 тыс. т. Вся продукция уже на прилавках.

Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены предельные максимальные розничные цены на продукцию в рамках госзаказа. Для картофеля это 1 рубль и 7 копеек, капусты - 1,62, моркови - 1,35, свеклы - 1,17, лука - 1,68, яблок - 4,8. То есть борщевой набор не может продаваться дороже заявленной стоимости. В течение всей зимы и весной цены будет мониторить Комитет госконтроля.

"Комитетом госконтроля весь межсезонный период будет мониториться, как хранится продукция в хранилищах и в каком качестве реализуется в торг сетях. Цены были установлены, тоже будет контролироваться ценовая политика, дабы граждане могли купить продукцию по доступным ценам", - заявил зампредседателя КГК Беларуси Андрей Лобович.

Контролеры будут смотреть и на качество, и на наличие белорусской продукции в магазинах. Это поручение Президента, который, как мы знаем, всегда очень требователен к вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Как-то нелепо везти овощи за несколько тысяч километров, когда своих производим достаточно. Сработали лучше прежнего в нынешний непростой год, сказал Президент на церемонии чествования тружеников АПК.

"Во-первых, мой совет вам, лучшим аграриям, и тем, кто нас услышит. Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжелым. И что? В этом году, несмотря на мою требовательность и придирчивость (такую крестьянскую), я не просто заметил, мы это видим все, что вы сработали гораздо лучше, чем в прежние годы. Гораздо лучше, несмотря на то, что происходило вокруг. А происходило то, что абсолютно не зависит от нас. Как будто Господь нас серьезно испытывал, серьезно испытывал. И что? Мы показали прекрасные результаты. Об этом уже сегодня можно говорить. Может, я преувеличиваю, не прекрасные, а лучшие чем когда-либо. А почему? А потому что если мы хотим, то у нас и людей хватает, и техники, и дисциплины, и порядка", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В этом году формирование стабфондов перевели в систему госзаказа, где сельхозпроизводители - поставщики, а торговые сети и бюджетные организации - заготовители. Предусмотрено, что если у производителя появятся излишки, когда, например, спрос будет меньше запланированного, он сможет их продать, в том числе и за рубеж. Но обязательно по согласованию с МАРТ, облисполкомами и Мингорисполкомом. Введена также административная ответственность за нарушения. Штраф может составить до 200 базовых величин.

УП "Партизанское" - главный хранитель продукции стабилизационных фондов в столице. Именно оно поставляет витаминный набор в учреждения социальной сферы - детские сады, школы, больницы, пансионаты.

Малыши, школьники, пожилые люди. Это те категории граждан, которые особенно нуждаются в защите государства. Поэтому их рацион находится в приоритете. Как хранятся овощи, которые ежедневно отправляются в столовые социальных объектов, отслеживают контролеры. А вместе с ними и представители городской власти.

Беларусь, несмотря на сложный год, заполнила стабфонды и обеспечила продбезопасность

Прежде чем попасть на зимовку, корнеплоды проходят контроль по органолептическим показателям. Кочаны капусты, морковь, лук, свекла, картофель отбираются из каждой партии. Специалисты оценивают их форму и размер, изучают, есть ли признаки загнивания и заболевания.

Вся продукция хранится в соответствии со строгими санитарными нормами. В зависимости от культуры установлены необходимые температурный режим и влажность. На каждой камере есть паспорт, в котором указаны наименование продукции, объемы, названия поставщиков, сорта, даты поступления и сбора, требуемые условия и сроки хранения.

Заложенные в стабфонд фрукты и овощи планируют реализовать до 31 мая. Сохранившиеся остатки продолжат поставлять даже летом. Сомнений нет, что без своего белорусы не останутся.