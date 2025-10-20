3.70 BYN
Беларусь отмечает День отца
21 октября слова любви и благодарности принимают наши папы. В Беларуси отмечают один из самых молодых праздников - День отца. Он установлен в нашей стране указом Президента в 2022 году.
Праздник еще раз напоминает о необходимости укрепления института семьи и брака, а также подчеркивает важность обоих родителей в воспитании ребенка. По статистике, в среднем на ведение хозяйства и уход за детьми белорусский отец тратит 2 часа 46 минут.
К празднику в стране составили и статистический портрет отца: это женатый горожанин, имеющий среднее специальное образование, работающий в строительной или транспортной сфере.
Сегодня в Беларуси проживают почти 3 млн 300 тысяч мужчин. Каждый пятый - житель столицы. В большинстве своем это горожане и лишь почти 23 % проживают в сельской местности.
Всего в Беларуси 43 920 семей, в которых есть отец и дети до 18 лет. Большинство отцов - более 73 % - воспитывают одного ребенка, почти 23 % - папы с двумя детьми и около 4 % - многодетные отцы.