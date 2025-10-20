Беларусь отмечает День отца

21 октября слова любви и благодарности принимают наши папы. В Беларуси отмечают один из самых молодых праздников - День отца. Он установлен в нашей стране указом Президента в 2022 году.

Праздник еще раз напоминает о необходимости укрепления института семьи и брака, а также подчеркивает важность обоих родителей в воспитании ребенка. По статистике, в среднем на ведение хозяйства и уход за детьми белорусский отец тратит 2 часа 46 минут.

К празднику в стране составили и статистический портрет отца: это женатый горожанин, имеющий среднее специальное образование, работающий в строительной или транспортной сфере.

Сегодня в Беларуси проживают почти 3 млн 300 тысяч мужчин. Каждый пятый - житель столицы. В большинстве своем это горожане и лишь почти 23 % проживают в сельской местности.