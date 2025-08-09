3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Беларусь отмечает День строителя
10 августа профессиональный праздник отмечают те, благодаря кому в нашей стране появляются новые современные объекты и развивается инфраструктура. С Днем строителя представителей отрасли поздравил Президент Беларуси.
Стройотрасль сегодня - один из локомотив нашей экономики. За 6 месяцев введено почти 2 млн кв. м жилья, преимущественно в городах и поселках городского типа. Это больше чем за такой же периоду 2024 года на 161 тыс. кв. м.
И от общего количества построенного - 30 % для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это более полумиллиона квадратных метров.
В 2024 году на карте Беларуси появились новые объекты социальной инфраструктуры, в частности: 6 детских садов, 5 средних школ, столько же физкультурно-оздоровительных комплексов и 8 бассейнов.
Отметим, вклад в развитие нашей инфраструктуры вносит почти четверть миллиона белорусов.
От возведения жилья до открытия важнейших объектов инфраструктуры
Минск после Великой Отечественной войны, как и вся наша страна, был в руинах и в пепле. Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Молодечно, Жлобин, Борисов были разрушены на 90 %, в 38 районах республики жилые дома были уничтожены практически полностью.
Благодаря труду строителей, инженеров, архитекторов и просто энтузиастов год за годом наша страна приобретала такой облик и черты, будто бы здесь никогда не было войны: широкие проспекты, зеленые парки, новые предприятия, спортивные комплексы, транспортные узлы, восстановленные уникальные храмы и памятники эпох. Сегодня Беларусь - страна, где каждая улица, здание, дом построены руками наших людей.
И наш крен - неизменный: социальный вектор обязывает строить и для тех, кому нужна помощь. Вот цифры: за первое полугодие возведено 20 тыс. новых квартир, почти треть из них для нуждающихся в улучшении жилищных условий и еще порядка 10% для многодетных.
Разгрузить крупные города и обеспечить развитие территорий - этот тренд стройотрасль подхватила по инициативе Президента. В Беларуси продолжается преображение сельских населенных пунктов, небольших городков и городов-спутников. Вот один из примеров - население Смолевичей приближается к отметке в 25 тыс. Поэтому стройка здесь в режиме нон-стоп. Особое внимание объектам, которые действительно нужны людям.
Лукашенко: Из года в год строительная отрасль Беларуси демонстрирует высокие результаты
Беларусь отмечает День строителя
Что им стоит дом построить! И не только в нашей стране. Российское направление сегодня приоритетное в строительном экспорте. Школы, сады, спортивные комплексы, жилые дома. Именно эта отрасль стала драйвером сотрудничества Беларуси со многими российскими регионами.
Конечно, возведение подобных объектов возможно только благодаря сильной экономике. И строительство - в числе локомотивов. Из года в год отрасль демонстрирует высокие результаты, по итогам прошедшего полугодия прибавила более 10 %. И это общая заслуга огромного коллектива. Сегодня в стройиндустрии нашей страны трудится почти четверть миллиона человек.