Беларусь отмечает Всемирный день туризма
27 сентября - Всемирный день туризма. Беларусь продолжает развивать эту сферу и в следующую пятилетку планирует придать ей серьезный импульс.
По данным Белстата, в 2024 году Беларусь посетили туристы из 85 стран.
В топ-5 стран, откуда чаще всего приезжали в Синеокую, вошли Россия, Латвия, Турция, Китай и Литва. Средняя продолжительность пребывания путешественников в нашей стране - 4 дня.
В 2024 году туристическую деятельность в Беларуси осуществляли более 1108 организаций. Их услугами воспользовались 2 млн 700 тыс. организованных туристов.
Что касается 2025-го, эксперты отмечают, что его можно отнести к лучшему году в истории белорусского туризма. Это отразилось на загрузке гостиниц, санаториев, агроусадеб - всех субъектов туриндустрии, включая частные.
Национальное агентство по туризму уже определилось с новым брендбуком туриндустрии. Белорусский логотип будет в виде цветка картофеля - символ, по мнению создателей, сочетает в себе узнаваемость и идентичность, максимально отражает уникальную культуру нашей страны.