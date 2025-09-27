Беларусь отмечает Всемирный день туризма

27 сентября - Всемирный день туризма. Беларусь продолжает развивать эту сферу и в следующую пятилетку планирует придать ей серьезный импульс.

По данным Белстата, в 2024 году Беларусь посетили туристы из 85 стран.

В топ-5 стран, откуда чаще всего приезжали в Синеокую, вошли Россия, Латвия, Турция, Китай и Литва. Средняя продолжительность пребывания путешественников в нашей стране - 4 дня.

В 2024 году туристическую деятельность в Беларуси осуществляли более 1108 организаций. Их услугами воспользовались 2 млн 700 тыс. организованных туристов.

Что касается 2025-го, эксперты отмечают, что его можно отнести к лучшему году в истории белорусского туризма. Это отразилось на загрузке гостиниц, санаториев, агроусадеб - всех субъектов туриндустрии, включая частные.

