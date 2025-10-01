Беларусь сохранила компетенции в атомной энергетике - мнение эксперта

"Я считаю, что между Россией и Беларусью сейчас существует достаточно полная кооперация, в том числе и в атомной отрасли. Для того чтобы выпускать сложные, особенно габаритные агрегаты для атомной энергетики, нужно построить огромное производство. Так исторически сложилось, что эти заводы оказались в Российской Федерации после распада Советского союза, тем не менее у Беларуси осталось большое количество компетенций, большое количество машиностроительных мощностей, которые можно легко интегрировать в единый атомный цикл, в цикл производства оборудования, изготовления различной оснастки. Я думаю, что именно такого рода проекты могут двигать вперед сотрудничество в атомной отрасли", - отметил политолог, эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов.