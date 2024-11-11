Беларусь традиционно получила подарки к Новому годы - расскажем, какие

Сохраняя то, что имеем, все эти годы мы прирастаем тем, что улучшает нашу жизнь! Накануне в столице открылись три новые станции метро зеленой ветки. Проходит "обкатку" Международный выставочный центр, где начала работу уникальная экспозиция "Моя Беларусь". Теперь в одной локации минчане и гости Минска могут увидеть достижения нашей страны за 30 лет.

Праздник в Витебском областном клиническом роддоме

В Витебском областном роддоме сегодня поздравляли тех, у кого исполнилась самая главная мечта - стать мамой. В первый, второй, третий и пятый раз! В последние сутки 2024-го здесь на свет появились более десяти малышей. Под новогодней елкой - полезные подарки для мам и их детей.

Елена Леонович, главврач Витебского областного клинического роддома:

"Для нас самое главное - здоровые малыши, счастливые лица родителей. Это самое главное счастье для каждого врача. Я считаю, что у всех, кто сегодня находится в родильном доме, исполнилось самое сокровенное желание. Каждая семья мечтает о пополнении в семье".

Новые авто для медиков

Ключи от 11 новых легковых авто сегодня получили главные врачи сразу нескольких городских поликлиник Гродно. Машины обновили автопарк учреждений здравоохранения областного центра. Торжественная церемония передачи ключей от машин состоялось у главной елки города и завершилась оригинальным "танцем" новых автомобилей вокруг новогодней красавицы.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

"Счастливый человек - это здоровый человек. И мы будем принимать все меры, чтобы поддерживать здоровье наших граждан, пропагандировать здоровый образ жизни".

Новый подземный переход открыт в Могилеве

Новогодний подарок для жителей Могилева - новый подземный пешеходный переход. Его протяженность почти 50 метров. Особое внимание привлекает оформление: на стенах иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Установлены светодиодные экраны.

"Это очень хороший подарок. И скорей всего в республике это будет лучший подземный переход. Он поможет - разгрузит дороги", - сказал горожанин.

"Очень благодарны всем людям, которые принимали участие в этом. А строителям - особенно. Город становится все краше и краше", - сказала прохожая.

Игорь Бушлеков, первый зампредседателя Могилевского горисполкома:

"Подземный переход - это составная часть общего объекта - реконструкция Пушкинского проспекта. Действительная протяженность этого участка 2,8 км с учетом всех современных требований: велодорожек, зон отдыха. Все сделано для того, чтобы улица наша была самой красивой и самой удобной".

Подарки к новому году - обновление корпуса ВГУ им. П.М. Машерова

Обновленный корпус педагогического факультета открылся в ВГУ имени Петра Машерова в Витебске. Дизайн-проект разработали специалисты художественно-графического факультета университета, а роспись стен сделали студенты-дизайнеры. После реконструкции и капремонта один из старейших корпусов ВГУ стал комфортным для студентов и преподавателей.

Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П.М. Машерова:

"Здесь обучаются музыке, хореографии. Инклюзивное образование, начальное дошкольное образование. Эти специальности имеют глубокие корни для нашего университета, которые мы сохранили и только развиваем. Материальная база достаточно серьезная: три этажа хорошо отремонтированных аудиторий".