Беларусь вспоминает одну из самых страшных страниц своей истории

"Сегодня в мире развязана информационная война, в том числе и против нашей страны, развязана, в т. ч. и на переписывание истории, фальсификацию событий, переформатирование мыслей у нашей молодежи. Это все направлено на молодежь. Фальсифицируют историю, чтобы молодое поколение по-другому смотрело на вещи. Об этом говорят события в Грузии, Молдове, Сербии. Сегодня что является движущей силой в Сербии? Молодежь. Там пытаются неконституционным путем свергнуть власть. Вот эта информационная война как раз направлена на переписывание истории".

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси: