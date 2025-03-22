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Беларусь вспоминает одну из самых страшных страниц своей истории
22 марта мемориальный комплекс "Хатынь" посещают десятки делегаций. Это место ярко показывает все зверства и ужасы фашизма. И тем больше непонятно для нашей Беларуси, почему фашизм сегодня поднимает голову в Европе. Не допустить переписывания истории и переформатирования сознания молодого поколения – этим важным моментам сегодня в нашей стране уделяется много времени, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
"Сегодня в мире развязана информационная война, в том числе и против нашей страны, развязана, в т. ч. и на переписывание истории, фальсификацию событий, переформатирование мыслей у нашей молодежи. Это все направлено на молодежь. Фальсифицируют историю, чтобы молодое поколение по-другому смотрело на вещи. Об этом говорят события в Грузии, Молдове, Сербии. Сегодня что является движущей силой в Сербии? Молодежь. Там пытаются неконституционным путем свергнуть власть. Вот эта информационная война как раз направлена на переписывание истории".
Хатынь - символ трагедии белорусского народа. Характерной особенностью политики выжженной земли в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Беларуси стало уничтожение населенных пунктов вместе с жителями. В советское время считалось, что в годы оккупации были сожжены 9 200 белорусских деревень. Однако по данным Генеральной прокуратуры республики, которая уже несколько лет расследует уголовное дело по факту геноцида белорусского народа, таких сел свыше 12 тыс. После раскопок на местах массовых казней устанавливаются новые деревни и подробности зверств карателей. Полностью судьбу Хатыни повторили 288 населенных пунктов, ранее эта цифра была на сотню меньше.