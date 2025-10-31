3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
"Беларус" завоевывает степь: как белорусские тракторы стали лидерами казахстанского рынка
Белорусская сельскохозяйственная техника продолжает уверенно доминировать на просторах Казахстана. О том, как "Беларус" завоевал любовь казахстанских аграриев, в программе "Актуальное интервью" рассказал директор ТОО "Торговый Дом Белорусский Трактор" Павел Бравин. С 2009 года торговый дом Минского тракторного завода (МТЗ) активно работает на рынке, обеспечивая фермеров и коммунальные службы надежными машинами, адаптированными к местным условиям.
Торговый дом МТЗ в Казахстане успешно развивается уже более 15 лет. "Мы полностью охватили всю территорию Республики Казахстан. В каждом крупном городе находится субъект нашей товаропроводящей сети. Всего у нас субъектов порядка 70 единиц, но основных крупных - 15-16", - отметил Павел Бравин. Это позволяет оперативно поставлять технику по всей стране.
Тракторы "Беларус" универсальны и готовы подстраиваться под любые почвы и контуры полей. "На территории Республики Казахстан техника "Беларус" может быть востребована абсолютно в любой области", - подчеркнул директор.
На севере, где преобладают большие наделы земли, популярна энергонасыщенная техника. На юге, с более компактными полями, аналогичными белорусским, востребованы тракторы мощностью от 80 до 130 лошадиных сил. Самыми активными регионами по продажам остаются Алматы, Астана и Костанай.
Для полного обеспечения потребностей казахстанского рынка в стране работают два сборочных предприятия: машиностроительный завод МТЗ "Казахстан" в Костанае и Казахстанская агроинновационная корпорация в Кокшетау. Их производственных мощностей хватает, чтобы удовлетворить весь спрос на тракторы в стране.
Благодаря этому "Беларус" занимает "доминирующее положение" на казахстанском рынке тракторов.
Торговый дом реализует как тракторы казахстанской сборки, так и оригинальные белорусские модели. Помимо базовых тракторов, предлагаются коммунальные, специальные и дорожно-транспортные машины на их базе. "Трактор - это тягач. Поэтому на базе трактора есть еще так называемые коммунальные машины, специальные машины, дорожно-транспортные машины", - добавил директор.
Белорусские тракторы занимают лидирующие позиции в Казахстане. "Мы занимаем в общем объеме тракторов доминирующее положение на рынке", - заявил Павел Бравин.
Техника известна еще с советских времен - с 1970-х годов - и остается узнаваемой. "Его любят как казахстанские фермеры, так и коммунальщики ввиду простейшей конструкции и ремонтопригодность. То есть, если трактор, например, сломался в поле, то фермер без вопросов сможет его починить буквально на коленках", - рассказал он.
Простота конструкции - ключевой фактор привлекательности. "У трактора достаточно простой конструктив. Нет сложного программного обеспечения, электрооборудования, гидрооборудования и пневмооборудования. Поэтому для казахстанского фермера он наиболее привлекательный на сегодняшний день, - подчеркнул директор. - Несмотря на растущую конкуренцию, трактор "Беларус" - это трактор "Беларус", в любой области Казахстана, куда бы вы ни приехали, вы увидите в первую очередь трактор "Беларус".
Тракторы - сезонная техника, но спрос стабилен. "Каждый день у нас есть минимум три покупателя", - отметил Павел Бравин. Торговый дом располагает большим складом запасных частей, обеспечивающим как гарантийный, так и постгарантийный ремонт в кратчайшие сроки. На территории организовано пять постов для ремонта различной техники.
Техническое обслуживание обязательно для каждой машины. "Например, масло и фильтра надо менять постоянно", - пояснил директор.
Запасы пополняются ежемесячно, а иногда и дважды в месяц, с учетом сезонности, особенно перед посевной и уборочной кампаниями. "Запас запасных частей у нас, я не побоюсь, где-то на полгода", - сказал он.
Универсальность деталей добавляет удобства: "Трактор "Беларус" настолько универсален, что запасные части от одной модели, например, от 50-ки, они запросто подходят на 80-ку и наоборот".
Модели эволюционируют, но основа остается неизменной. "Костяк трактора остается неизменным и проверен временем. Он просто доработался и стал еще лучше", - заключил Павел Бравин.