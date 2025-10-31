"Беларус" завоевывает степь: как белорусские тракторы стали лидерами казахстанского рынка

тракторы "Беларус" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская сельскохозяйственная техника продолжает уверенно доминировать на просторах Казахстана. О том, как "Беларус" завоевал любовь казахстанских аграриев, в программе "Актуальное интервью" рассказал директор ТОО "Торговый Дом Белорусский Трактор" Павел Бравин. С 2009 года торговый дом Минского тракторного завода (МТЗ) активно работает на рынке, обеспечивая фермеров и коммунальные службы надежными машинами, адаптированными к местным условиям.

Торговый дом МТЗ в Казахстане успешно развивается уже более 15 лет. "Мы полностью охватили всю территорию Республики Казахстан. В каждом крупном городе находится субъект нашей товаропроводящей сети. Всего у нас субъектов порядка 70 единиц, но основных крупных - 15-16", - отметил Павел Бравин. Это позволяет оперативно поставлять технику по всей стране.

директор ТОО "Торговый Дом Белорусский Трактор" Павел Бравин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/556373c6-1d35-4fe5-8ac3-5942b49ad84f/conversions/7e751a9f-3915-4fef-b355-1731729c8c9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/556373c6-1d35-4fe5-8ac3-5942b49ad84f/conversions/7e751a9f-3915-4fef-b355-1731729c8c9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/556373c6-1d35-4fe5-8ac3-5942b49ad84f/conversions/7e751a9f-3915-4fef-b355-1731729c8c9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/556373c6-1d35-4fe5-8ac3-5942b49ad84f/conversions/7e751a9f-3915-4fef-b355-1731729c8c9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тракторы "Беларус" универсальны и готовы подстраиваться под любые почвы и контуры полей. "На территории Республики Казахстан техника "Беларус" может быть востребована абсолютно в любой области", - подчеркнул директор.

На севере, где преобладают большие наделы земли, популярна энергонасыщенная техника. На юге, с более компактными полями, аналогичными белорусским, востребованы тракторы мощностью от 80 до 130 лошадиных сил. Самыми активными регионами по продажам остаются Алматы, Астана и Костанай.

Для полного обеспечения потребностей казахстанского рынка в стране работают два сборочных предприятия: машиностроительный завод МТЗ "Казахстан" в Костанае и Казахстанская агроинновационная корпорация в Кокшетау. Их производственных мощностей хватает, чтобы удовлетворить весь спрос на тракторы в стране.

Благодаря этому "Беларус" занимает "доминирующее положение" на казахстанском рынке тракторов.

Торговый дом реализует как тракторы казахстанской сборки, так и оригинальные белорусские модели. Помимо базовых тракторов, предлагаются коммунальные, специальные и дорожно-транспортные машины на их базе. "Трактор - это тягач. Поэтому на базе трактора есть еще так называемые коммунальные машины, специальные машины, дорожно-транспортные машины", - добавил директор.

коммунальная белорусская техника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f165-dbdb-4891-8d1d-0ee63c896f41/conversions/de0df587-5bd6-40eb-858c-4c21c4a6c2cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f165-dbdb-4891-8d1d-0ee63c896f41/conversions/de0df587-5bd6-40eb-858c-4c21c4a6c2cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f165-dbdb-4891-8d1d-0ee63c896f41/conversions/de0df587-5bd6-40eb-858c-4c21c4a6c2cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f165-dbdb-4891-8d1d-0ee63c896f41/conversions/de0df587-5bd6-40eb-858c-4c21c4a6c2cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусские тракторы занимают лидирующие позиции в Казахстане. "Мы занимаем в общем объеме тракторов доминирующее положение на рынке", - заявил Павел Бравин.

Техника известна еще с советских времен - с 1970-х годов - и остается узнаваемой. "Его любят как казахстанские фермеры, так и коммунальщики ввиду простейшей конструкции и ремонтопригодность. То есть, если трактор, например, сломался в поле, то фермер без вопросов сможет его починить буквально на коленках", - рассказал он.

Простота конструкции - ключевой фактор привлекательности. "У трактора достаточно простой конструктив. Нет сложного программного обеспечения, электрооборудования, гидрооборудования и пневмооборудования. Поэтому для казахстанского фермера он наиболее привлекательный на сегодняшний день, - подчеркнул директор. - Несмотря на растущую конкуренцию, трактор "Беларус" - это трактор "Беларус", в любой области Казахстана, куда бы вы ни приехали, вы увидите в первую очередь трактор "Беларус".

тракторы "Беларус" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c48b97d-a9fa-4ed0-a190-5d4da98d0c8a/conversions/5960b1d9-30d1-4574-a859-2c772c342eb2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c48b97d-a9fa-4ed0-a190-5d4da98d0c8a/conversions/5960b1d9-30d1-4574-a859-2c772c342eb2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c48b97d-a9fa-4ed0-a190-5d4da98d0c8a/conversions/5960b1d9-30d1-4574-a859-2c772c342eb2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c48b97d-a9fa-4ed0-a190-5d4da98d0c8a/conversions/5960b1d9-30d1-4574-a859-2c772c342eb2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тракторы - сезонная техника, но спрос стабилен. "Каждый день у нас есть минимум три покупателя", - отметил Павел Бравин. Торговый дом располагает большим складом запасных частей, обеспечивающим как гарантийный, так и постгарантийный ремонт в кратчайшие сроки. На территории организовано пять постов для ремонта различной техники.

Техническое обслуживание обязательно для каждой машины. "Например, масло и фильтра надо менять постоянно", - пояснил директор.

Запасы пополняются ежемесячно, а иногда и дважды в месяц, с учетом сезонности, особенно перед посевной и уборочной кампаниями. "Запас запасных частей у нас, я не побоюсь, где-то на полгода", - сказал он.

Магазин оригинальных запасных частей МТЗ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd6804a-7d35-443c-b3df-349a97db3848/conversions/4e7ad004-f4f6-40e7-aaac-ff47556c669c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd6804a-7d35-443c-b3df-349a97db3848/conversions/4e7ad004-f4f6-40e7-aaac-ff47556c669c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd6804a-7d35-443c-b3df-349a97db3848/conversions/4e7ad004-f4f6-40e7-aaac-ff47556c669c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd6804a-7d35-443c-b3df-349a97db3848/conversions/4e7ad004-f4f6-40e7-aaac-ff47556c669c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Универсальность деталей добавляет удобства: "Трактор "Беларус" настолько универсален, что запасные части от одной модели, например, от 50-ки, они запросто подходят на 80-ку и наоборот".