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Belavia - лидер рейтинга пунктуальности аэропорта Шереметьево
Belavia - лидер рейтинга пунктуальности Perfect Timing Awards 2024 от Международного аэропорта Шереметьево (Москва), пишет БЕЛТА со ссылкой на авиакомпанию.
В рейтинг вошли авиакомпании с наиболее высокими показателями за минувший год. Лидеров определяли по таким параметрам, как пунктуальность прибытия и посадки, отправления и взлета воздушных судов.
Belavia стала первой в номинации "Самая пунктуальная иностранная авиакомпания с объемом свыше 1500 взлетно-посадочных операций".
В настоящее время из Шереметьево выполняют полеты 42 авиакомпании по 150 направлениям.
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