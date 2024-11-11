ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Belavia - лидер рейтинга пунктуальности аэропорта Шереметьево

Belavia - лидер рейтинга пунктуальности аэропорта Шереметьево

Belavia - лидер рейтинга пунктуальности Perfect Timing Awards 2024 от Международного аэропорта Шереметьево (Москва), пишет БЕЛТА со ссылкой на авиакомпанию.

В рейтинг вошли авиакомпании с наиболее высокими показателями за минувший год. Лидеров определяли по таким параметрам, как пунктуальность прибытия и посадки, отправления и взлета воздушных судов.

Belavia стала первой в номинации "Самая пунктуальная иностранная авиакомпания с объемом свыше 1500 взлетно-посадочных операций".

В настоящее время из Шереметьево выполняют полеты 42 авиакомпании по 150 направлениям.

обществоBelavia

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все