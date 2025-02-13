Belavia назвала топ направлений, куда чаще летают белорусы

Самый популярный маршрут - московский, в том числе с вылетом из Гомеля. Затем идут Санкт-Петербург, Стамбул, Тбилиси и Калининград. А вот в марте самым востребованным станет Стамбул. В первый месяц весны его посетят больше всего авиапассажиров. Среди трансферных рейсов через Минск сейчас лидирует Санкт-Петербург - Минск - Тбилиси и обратно. Недавно авиакомпания анонсировала в апреле рейс из Могилева в Москву, также в этом месяце появится и рейс из Бреста в Санкт-Петербург.