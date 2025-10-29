"Белавиа" о снятии санкций США: пассажиры не заметили разницы, но ожидаются улучшения в поставках

Как сообщил гендиректор "Белавии" Игорь Чергинец, несмотря на частичное снятие американских санкций, пассажиры этого пока не почувствовали - в работе авиакомпании ничего не изменилось, сообщает ТАСС.

"Это значимое событие для нас. Частично сняты санкции. Процесс урегулирования наших отношений с США продолжается. Сказать, что внешне что-то изменилось, - нет, конечно. На пассажирах это никак не отразилось. Мы как работали стабильно, так и продолжаем выполнять свои обязанности", - пояснил он.