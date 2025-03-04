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Белавиа объявила скидки на билеты в Санкт-Петербург, Москву и обратно

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Авиакомпания "Белавиа" объявила о скидках на билеты в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Цены будут снижены по 17 марта, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Специальные цены будут действовать по 17 марта включительно. В Москву из Минска можно улететь по тарифу от 134 белорусских рублей, из Бреста - от 112 рублей, из Гомеля и Могилева - от 101 рубля, в Санкт-Петербург из Минска - от 176 рублей, Бреста - от 153, Гомеля - от 150.

Период путешествия - по 31 мая.

Первый рейс из Бреста в Санкт-Петербург состоится 2 апреля, из Могилева в Москву - 28 апреля.

Билеты по специальным ценам обозначены зеленым васильком. Подробнее о правилах тарифа "Промо" можно узнать на сайте Белавиа. Количество билетов ограничено.

Белавиа