"Белавиа": пассажирам первого рейса на Шри-Ланку организовали праздник с азиатским колоритом

"Белавиа" запустила прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолет Airbus отправился по маршруту Минск - Маттала сегодня ночью. Это историческое событие для авиаперевозчика - такая полетная программа выполняется впервые. В честь открытия нового направления для пассажиров организовали праздник с азиатским колоритом. Первым туристам вручили отдельный подарок.

В мероприятии приняли участие руководство авиакомпании, представители Министерства иностранных дел и Национального аэропорта Минск, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации Шобини Гунасекера.

Посол отметила, что открытие прямого авиасообщения - значимая веха в дружбе между странами, которые в этом году празднуют 25 лет со дня установления дипломатических отношений.

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец в свою очередь подчеркнул, что запуск полетной программы не только увеличит количество туристов, но и посодействует бизнес-контактам.

Этот дальнемагистральный рейс - третий из недавно открытых "Белавиа". До этого в Национальном аэропорту Минск дали старт полетам в Санью (Китай), на Фукуок (Вьетнам). Также возобновились чартеры в Оман.

Рейсы Минск - Маттала будут выполняться раз в неделю по вторникам.

Для въезда в Шри-Ланку гражданам Беларуси необходимо заранее оформить электронное разрешение на въезд (ETA). Подать заявку можно как индивидуально, так и в составе группы. Срок рассмотрения - до 24 часов.

Срок действия визы: 30 дней с возможностью двукратного въезда.

А в январе стартуют прямые рейсы "Белавиа" в Таиланд. С 8 января авиакомпания начнет летать в Паттайю (аэропорт Утапао), с 11 января - на Пхукет.