Скидки! Belavia продает билеты по специальной цене на рейсы в Стамбул и Дели

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Belavia объявила скидки на рейсы в Стамбул и Дели, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Билеты по специальной цене действуют по 21 марта, их количество ограничено.

Путешествие по маршруту Минск - Стамбул обойдется в сумму от 631 бел. рубля в одну сторону (период - по 25 апреля), Минск - Дели - от 529 бел. рублей в одну сторону (по 30 апреля).

"Если при покупке билета вы комбинируете тарифы (например, туда - "Промо", назад - "Смарт"), то ко всему билету применяются правила тарифа "Промо", - рассказали в авиакомпании.