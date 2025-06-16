Белавиа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a329b615-673f-41f6-bdea-527b7ba31f65/conversions/1db04a7f-3ba9-440c-b44e-6c808202f921-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a329b615-673f-41f6-bdea-527b7ba31f65/conversions/1db04a7f-3ba9-440c-b44e-6c808202f921-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a329b615-673f-41f6-bdea-527b7ba31f65/conversions/1db04a7f-3ba9-440c-b44e-6c808202f921-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a329b615-673f-41f6-bdea-527b7ba31f65/conversions/1db04a7f-3ba9-440c-b44e-6c808202f921-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белавиа продолжит выполнять рейсы в Дубай, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

На фоне новостей об отмене рейсов иностранными авиакомпаниями в ОАЭ и обратно Белавиа заверяет пассажиров, что намерена сохранить обязательства по выполнению полетов. "Мы делаем все возможное, чтобы запланированный отдых пассажиров состоялся, и все они благополучно, а главное безопасно вернулись домой. Чтобы обеспечить выполнение рейсов, авиакомпания скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно. Самолеты Белавиа летают в обход территорий, потенциально опасных для гражданской авиации. При этом воздушные суда делают техническую остановку в Ташкенте (Узбекистан) для дозаправки", - пояснили в пресс-службе.

Решение сопряжено с финансовыми потерями для авиакомпании, однако оно не отразится на стоимости билетов, подчеркнул авиаперевозчик. Белавиа продолжает выполнять рейсы в Эмираты, пусть и с дополнительными расходами, но без дополнительных денежных сборов. Это ответственное отношение к своим пассажирам и прежде всего к своему народу", - отметил генеральный директор Игорь Чергинец.

Корректировка маршрута повлекла за собой увеличение полетного времени, а также изменения в расписании, о которых пассажиры рейсов и туристические операторы были уведомлены.

Рейс Минск - Дубай - Минск выполняется на самолетах "Боинг 737-800". Время в пути с учетом технической посадки и дозаправки в среднем составит 9 часов 30 минут.

Ближайший рейс состоится во вторник, 17 июня. Вылет из Минска, как и прежде, запланирован на 04:25. Вылет из Дубая перенесен на 16:10 (время местное). Сейчас на рейсе из Минска в Дубай (на 17 июня) значатся 179 пассажиров. Из Дубая в Минск загрузка 100 % - 189 пассажиров.