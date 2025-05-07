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"Белавиа" сообщила о возможных изменениях в расписании рейсов
"Белавиа" информирует о возможных задержках некоторых рейсов в связи с частичным ограничением полетов в воздушном пространстве центральной России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Те, кто приобрел билет, могут отследить оперативную информацию о рейсе в разделе "Статус бронирования" на сайте авиакомпании.
"В ближайшие даты возможны точечные изменения в расписании полетов по причине подготовки к параду в Москве в честь 80-летия Победы", - обратили внимание в "Белавиа".
Актуальное расписание размещено в разделе "Табло вылета-прилета".