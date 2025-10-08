3.69 BYN
"Белавиа" выполнила первый рейс на остров Хайнань
Автор:Редакция news.by
Национальный авиаперевозчик "Белавиа" ночью 8 октября выполнил первый дальнемагистральный рейс Минск - Санья.
Это стало возможным благодаря покупке широкофюзеляжных самолетов Airbus A330. Он рассчитан на 280 мест. Загрузка первого рейса - 99 %. Первому пассажиру, пришедшему на регистрацию, вручили подарок, было и символичное перерезание ленточки.
Укреплять дружеские и экономические связи - решение лидеров Беларуси и Китая. Новые маршруты этому способствуют.
Рейс будет выполняться один раз в неделю по средам, а с 1 ноября еще и по субботам. Время в пути - 11 часов.