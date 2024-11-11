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Belavia запустила первый регулярный рейс в Китай Минск - Урумчи

Belavia сегодня запустила первый регулярный рейс по маршруту Минск - Урумчи. Это крупнейший торгово-экономический и культурный центр северо-запада Китая. Полет туда и обратно пассажирам обойдется от 340 евро.

Новый рейс уже вызвал популярность среди иностранных студентов из КНР, обучающихся в нашей стране, у представителей бизнеса и у белорусов, полюбивших азиатское направление в качестве места для отдыха. 

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